VS beginnen binnenkort met inzameling DNA-stalen van illegale migranten kv

06 maart 2020

18u30

Bron: The Hill, NBC News 1 Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat door met een controversieel plan dat immigratiebeambten verplicht om DNA-stalen af te nemen van gearresteerde migranten die illegaal in de VS verblijven. De FBI zal het DNA-materiaal opslaan in een database. Volgens burgerrechtenverenigingen schept het plan een gevaarlijk precedent.

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid krijgt de opdracht om DNA-stalen in te zamelen van migranten die de VS illegaal binnenkwamen en aangehouden werden. De beslissing kadert in de ‘DNA Fingerprint Act’, een wet uit 2005 die vereist dat er DNA-stalen worden afgenomen bij iedereen die wordt gearresteerd, aangeklaagd of veroordeeld, en van alle niet-Amerikaanse burgers die in de VS worden opgepakt. De nieuwe regel wordt in april van kracht en kadert in de misdaadbestrijding, luidt het. “De implementatie ervan moet helpen bij het afdwingen van de wet via het gebruik van de wetenschap”, adus viceminister van Justitie Jeffrey A. Rosen.

Het brengt ons een stap dichter bij overheden die op onze deuren komen kloppen en DNA eisen onder dezelfde foute rechtvaardiging dat we op een dag mogelijk een misdrijf zullen begaan Naureen Shah, ACLU

Het plan werd in oktober voor het eerst aangekondigd en kreeg meteen felle kritiek van burgerrechtenorganisaties en Democraten. De DNA-inzameling “bedreigt het recht op privacy en de burgerlijke vrijheden van immigranten”, zegt de American Civil Liberties Union (ACLU), de voornaamste Amerikaanse burgerrechtenvereniging, in een verklaring. “De inzameling van de genetische blauwdruk van mensen die in immigratiecentra zitten, maakt ons niet veiliger - het maakt het makkelijker voor de overheid om gemeenschappen van immigranten aan te vallen en brengt ons een stap dichter bij overheden die op onze deuren komen kloppen en DNA eisen onder dezelfde foute rechtvaardiging dat we op een dag mogelijk een misdrijf zullen begaan.”

In tegenstelling tot vingerafdrukken onthult DNA erg persoonlijke informatie over individuen en hun familieleden Rashia Tlaib, Veronica Escobar en Joaquin Castro

In een brief aan het ministerie van Justitie naar aanleiding van een pilootproject waarbij al DNA-stalen werden ingezameld, noemen de drie Democratische Congresleden Rashia Tlaib, Veronica Escobar en Joaquin Castro het nieuwe beleid een “ernstige schending van de mensenrechten”. “In tegenstelling tot vingerafdrukken onthult DNA erg persoonlijke informatie over individuen en hun familieleden. Een dergelijke massale inzameling van DNA kan gebruikt worden om Amerikaanse burgers te bespioneren en hun betrokkenheid te impliceren, alsook van hun familieleden in de VS en in het buitenland”, stellen ze.

Het DNA-materiaal zal worden opgeslagen in het ‘Combined DNA Index System’, ook gekend als CODIS. Deze FBI-database werkt op dezelfde manier als de vingerafdrukkendatabase, die gebruikt wordt om verdachten te identificeren op basis van bewijs dat werd teruggevonden op plaatsen delict.