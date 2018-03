Vruchtbaarheidskliniek verliest meer dan 4.000 ingevroren eicellen en embryo's na panne jv

Bron: CNN 1 Meer dan 4.000 eicellen en embryo's zijn aangetast door een panne met de koelinstallaties in een vruchtbaarheidskliniek in het Amerikaanse Cleveland (Ohio). Dat is het dubbele van wat aanvankelijk werd gedacht. Heel waarschijnlijk zijn ze allemaal verloren, meldt CNN.

Volgens de University Hospitals Fertility Clinic zijn zo'n 950 gezinnen getroffen door de panne eerder deze maand. In het begin werd het aantal slachtoffers geraamd op 700 gezinnen en kon de vruchtbaarheidskliniek niet zeggen of de eitjes en embryo's al dan niet nog levensvatbaar waren. In een brief aan de getroffen families luidt het nu: "Het breekt ons hart u te moeten meedelen dat het heel onwaarschijnlijk is dat ze nog levensvatbaar zijn".

In de koeltank waar de eicellen en embryo's bewaard worden, begonnen de temperaturen zaterdagavond plots onverwacht te schommelen, zegt University Hospitals. Het alarmsysteem dat zoiets moet melden aan een medewerker, stond blijkbaar uit. Pas maandag werd de temperatuurstijging in de koeltank ontdekt, omdat het labo in het weekend niet bemand is. Er waren al enkele weken problemen met de tank. Het is niet duidelijk waarom het alarm niet aan stond.

University Hospitals nam de verantwoordelijkheid voor de panne volledig op zich en bood de betrokken patiënten excuses aan "voor hun smartelijke verlies". De slachtoffers krijgen de bewaarkosten terugbetaald en zullen daar ook de komende zeven jaar van vrijgesteld worden. Inmiddels werd een nieuwe vriestank met een nieuw alarmsysteem geïnstalleerd.