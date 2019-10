VRT-ploeg opgepakt aan Syrische grens door Turkse veiligheidsdiensten

13 oktober 2019

De VRT-ploeg die naar de Turks-Syrische grens is getrokken om verslag uit te brengen over de Turkse invasie in de regio, is vandaag opgepakt door Turkse veiligheidsdiensten. Dat meldt journalist Jens Franssen, die deel uitmaakt van de nieuwsploeg.