VRT-journalist over mishandeling in China: "Heb gehuild, voor mijn leven gesmeekt en ben bijna naakt achtergelaten in de vrieskou" "In China kan je elke dag een spectaculaire reportage maken, maar dan word je bont en blauw geslagen"

08 januari 2019

22u27

Bron: Human.nl, Medialogica 7 In het Nederlandse tv-programma Medialogica vertelt voormalig VRT-correspondent Tom Van de Weghe deze week over hoe hij goed tien jaar geleden zwaar mishandeld werd in China, waar hij toen woonde en werkte. Een knokploeg van de overheid pakte Van de Weghe en zijn crew zwaar aan. De mannen werden bont en blauw geslagen, uitgekleed en bestolen. Een gruwelijk staaltje van de Chinese censuur.

VRT-journalist Tom Van de Weghe was van 2007 tot 2012 correspondent voor de openbare omroep in China. Hij kwam in die vijf jaar verschillende keren in aanraking met de Chinese autoriteiten, maar die befaamde 27 november 2008 zal hij allicht nooit vergeten, blijkt uit de Nederlandse reportage ‘Xi, Xi wat jij niet ziet’ (een verwijzing naar de Chinese president Xi Jinping) over Chinese propaganda en censuur.

In de centrale provincie Henan draaide de VRT-ploeg die dag een reportage over aidspatiënten, in aanloop naar Wereldaidsdag op 1 december. Maar spreken met hulporganisaties die patiënten behandelen en aidswezen opvangen, bleek niet naar de zin van de lokale autoriteiten. Al de hele dag werd Van de Weghe gevolgd door geblindeerde auto's, volgens zijn begeleiders lokale ambtenaren en politieagenten. Bovendien hadden ze Van de Weghes gesprekspartners verboden hun mond open te doen.

Vleeskoppen

Een eerste incident vond plaats tussen twee interviews in. Na een eerste gesprek werden Van de Weghe en zijn crew door een aantal mannen gedwongen aan de kant te gaan staan en hun tape meteen af te geven, wat ze uit veiligheidsoverwegingen ook deden. Maar pas ‘s avonds, op weg naar de luchthaven, liep het helemaal fout.

“Op een bepaald moment zien we in de verte een busje aankomen en daar stappen zes van die beren uit”, vertelt Tom in de reportage. “Geschoren, getrainde patsers, ‘vleeskoppen’ zoals we die in China noemen. Ze hebben ons uit de wagen gesleurd en uitgekleed. We werden geslagen en bestolen. Onze toestellen en het geld dat ik bij me had, hebben ze allemaal meegenomen.” Pas wanneer de crew de tapes, geld, micro’s en batterijen afgeeft, mogen ze verder rijden naar de luchthaven.

“Huilend en schreeuwend bijna naakt in de vrieskou”

“Het was een bende die op ons was afgestuurd, met de bedoeling om die reportage van antenne te houden. ‘Neem alles mee wat we hebben’, heb ik nog gezegd. We stonden huilend en schreeuwend en bijna naakt in de vrieskou. ‘Spaar ons. Maak ons niet dood’, heb ik nog gesmeekt.”

De zaak veroorzaakte grote ophef in ons land. Toenmalig Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open Vld) riep meteen de Chinese ambassadeur op het matje, die moest toegeven dat de lokale autoriteiten achter de aanval zaten. Een vertegenwoordiger van de Belgische ambassade was later aanwezig bij een ontmoeting tussen Van de Weghe en de autoriteiten van Henan, die hun excuses en een schadevergoeding aanboden. Ook de tapes werden teruggegeven, behalve die met het beeldmateriaal waarop de aanvallers te zien waren.

Opvallend, tot slot: heel wat huidige China-correspondenten wilden uit schrik voor reacties niet meewerken aan de reportage. “In China kan je elke dag een spectaculaire reportage maken, maar dan word je bont en blauw geslagen. (...) Als je succesvol wil zijn als correspondent in China, moet je meespelen met het spel”, zegt Van de Weghe daarover. “Het is een tango, duwen en trekken.”

Kritische journalistiek ligt wereldwijd onder vuur. Technieken van desinformatie en bedreigingen hebben veel gemeen met wat Chinese overheid al jaren toepast. Voor de Nederlandse tv werkte ik mee aan een documentaire hierover. Herbekijk op https://t.co/QtSbbRIJ4i #vrtnws https://t.co/zgQtlmDQsz Tom Van de Weghe(@ tomvandeweghe) link