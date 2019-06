Vrouwenlichaam zonder hoofd en handen aangetroffen in zuidwesten Frankrijk mvdb

11 juni 2019

17u20

Bron: AFP - BFM 0 Een vrouwenlichaam waarvan het hoofd en de handen ontbraken, is zondagavond aangetroffen in het kustplaatsje Saint-Laurent-de-la-Prée, in zuidwestelijk Frankrijk.

Wandelaars troffen het stoffelijk overschot aan in bosrijk gebied, melden verschillende lokale media vandaag. Het lichaam was al in verre staat van ontbinding en was bedekt met takken. Het parket van La Rochelle heeft het onderzoek toevertrouwd aan de gerechtelijke politie van Poitiers. De speurders tasten voorlopig in het duister. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen.

Het lichaam is nog niet geïdentificeerd. Plaatselijke media leggen een link met de onrustwekkende verdwijning van een 85-jarige vrouw, genaamd Françoise Vrillaud. Ze woont in een serviceflat in het dorp en is al enige tijd vermist. Haar familie stapte op 24 mei naar de politie.

Verschillende zoekacties naar de bejaarde vrouw leverden geen resultaat op. De speurders zetten hiervoor zelfs een helikopter in. Ook een getuigenoproep zorgde niet voor een doorbraak. Parket en politie willen in dit stadium van het onderzoek de link met de vermiste bejaarde nog niet bevestigen.