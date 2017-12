Vrouwenlichaam ontdekt in dienstlift van ziekenhuis HA

Bron: Le Figaro 0 rv De vrouw was met leverproblemen opgenomen in het Claude Huriez-ziekenhuis in Rijsel. Of die haar dood hebben veroorzaakt, is nog onduidelijk. In de Noord-Franse stad Rijsel is gisteren het lichaam van een 53-jarige vrouw aangetroffen in een ziekenhuislift. De vrouw had een leveraandoening en verbleef al een paar dagen in het hospitaal. Zaterdagavond verdween ze uit haar kamer, meldt Le Figaro.

De vrouw verliet zaterdagavond omstreeks 22.30 uur haar kamer zonder kleren en persoonlijke bezittingen. Zondag werd haar verdwijning aangegeven bij de politie en werd er een opsporingsbericht verspreid. Op kerstavond nam de familie van de Française deel aan een zoekactie, maar die leverde niets op. Gisterochtend werd het levenloze lichaam van de vrouw aangetroffen in een dienstlift van het ziekenhuis. Het was een hospitaalmedewerker die de macabere ontdekking deed.

De vrouw verbleef al een aantal dagen met leverproblemen in het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk of die haar fataal werden. Vandaag wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam.