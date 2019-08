Vrouwenlichaam gevonden in zoektocht naar vermiste Nora Quoirin ttr/svm

13 augustus 2019

10u22

Bron: BBC, The Irish Times, CNN 18 buitenland Tijdens de zoektocht naar de vermiste Nora Quoirin is in de Maleisische jungle het lichaam van een blanke vrouw gevonden. Dat bevestigt een lokale politiechef. Het stoffelijk overschot werd ontdekt in de buurt van een waterval, op zo'n anderhalve kilometer van het resort. “Het gaat om een plek in het Betembum-gebergte die normaal gezien niet toegankelijk is”, klinkt het. Voor haar ouders, die gisteren nog een beloning van bijna 11.000 euro uitloofden voor de gouden tip, slinkt de hoop nu zienderogen. De Frans-Ierse tiener verdween op 4 augustus uit een resort in Maleisië. De politie geeft op dit moment een persconferentie, volg het hieronder live.

Het is voorlopig wachten tot forensische teams uitsluitsel kunnen brengen. De locatie is afgesloten met politielinten.

“Op dit moment kunnen we niet bevestigen dat het om Nora gaat. Maar het heeft er helaas alle schijn van. Respecteer de privacy van de familie en probeer hen niet te benaderen”, laat de Britse hulporganisatie Lucie Blackman Trust weten.

Bekijk ook: Lichaam gevonden tijdens zoektocht naar Nora Quoirin

“Erg kwetsbaar”

“Nora is ons eerste kind. Sinds de dag van haar geboorte is ze erg kwetsbaar. Ze is ons zeer dierbaar”, klonk het gisteren nog in een mededeling van de ouders. “De politie zet alles op alles om onze dochter terug te vinden. We hebben beslist om een beloning van 10.000 Britse pond (omgerekend zo’n 10.800 euro) uit te loven voor informatie die leidt tot haar redding.”

Ongeveer 350 mensen zochten naar Nora, die meer dan een week geleden verdween. Volgens haar ouders zou Nora ontvoerd zijn, maar volgens de politie is er geen bewijs om die theorie te bevestigen. Toch wordt die piste zeker niet uitgesloten. De hulpdiensten houden er echter ook rekening mee dat het meisje zelf uit het raam is geklommen. Volgens haar familie zou ze echter nooit uit vrije wil zelf weggaan en zou ze niet weten hoe ze hulp moet zoeken als ze in nood is.

Zoekactie

De stortbuien en de dichte mist zorgden ervoor dat de zoektocht erg moeizaam verliep. Speurders zochten vorige week met behulp van helikopters, drones en speurhonden in een straal van 6 kilometer rond het resort. Gisteren ging de zoektocht verder in de buurt van de berg Berembun. De Maleisische instanties kregen hulp van de Britse National Crime Agency (NCA) en de Metropolitan Police om de verdwijning op te lossen.

Ook lokale sjamanen sloten zich aan bij de zoektocht naar Nora. De medicijnenmannen, die in Maleisië bekend staan als bomoh, leken in de jungle in trance te raken terwijl ze rituelen uitvoerden. “We blijven hier vannacht om te kijken of we haar kunnen vinden”, zei sjamaan Mohd Khalid Mohamed.

Eerder probeerden speurders de tiener uit de jungle te lokken met de stem van haar moeder. “We hebben de opname afgespeeld met geluidsversterkers toen we op pad gingen”, zei de politiechef van de staat Negeri Sembilan tegen verslaggevers. De politie hoopte dat het kwetsbare meisje, dat een leerstoornis heeft, zou reageren op het stemgeluid van bekenden. Maar de actie leverde geen succes op.

Crowdfunding

De tante en de nonkel van het vermiste meisje richtten vorige week twee websites op om geld in te zamelen. Intussen werd al meer dan 100.000 Britse pond (zo’n 108.000 euro) ingezameld, zo berichten BBC en The Irish Times. Het geldbedrag was bedoeld om de reiskosten te betalen van enkele familieleden die naar Maleisië zouden vliegen om de zoektocht te volgen.