Vrouwen willen beha's in alle huidskleuren en starten actie #benniebeige FT

18u03

Bron: RTL Nieuws 0 Screenshot Yo Mo! De Nederlandse Rowan Blijd vindt het niet oké dat lingeriewinkels maar één tint huidskleurige beha in de winkels hebben liggen. "Meer kleur in de mode-industrie." In Nederland zijn enkele vrouwen een campagne gestart onder de hashtag #benniebeige. Ze vinden het vreemd dat er enkel ondergoed bestaat in de huidskleur van blanke vrouwen. "Toen we winkelketens daarop aanspraken, zeiden ze ons dat we de beha's maar moesten verven", klinkt het.

Volgens visagisten en dermatologen zijn er in totaal zes verschillende huidtinten waar tot nu toe eigenlijk geen rekening mee wordt gehouden. Wie een donkere huidskleur heeft, vindt dus niet onmiddellijk iets dat haar past als ze iets 'huidkleurigs' zoekt. Het initiatief voor de campagne #benniebeige kwam er door de Nederlandse Rowan Blijd (26), presentator van een online platform en YouTube-kanaal Yo Mo!. Met haar actie vraagt ze aandacht voor het gebrek aan keuze die donkere vrouwen hebben wanneer ze de grote Nederlandse modeketens binnenstappen.

"De budgetlingeriewinkels hebben eigenlijk maar één tint huidskleur", vertelt Rowan aan de Nederlandse pers. Enkele vrouwen - maar ook politici - steunden al haar actie. Ze richt zich nu ook tot de ketens: "Een reactie was dat we het ondergoed dan maar zelf moeten verven. Of dat huidkleurig ondergoed helemaal niet in de mode is." Volgens haar moet dat soort lingerie ook niet sexy zijn of modieus, maar vooral functioneel. "Het is ondergoed dat je niet door de kleding ziet. Er is momenteel niets voor vrouwen met onze kleur. En dat willen we aankaarten."

Met pamfletten aan onder meer Hunkemöller, Sapph en Zeeman vragen de vrouwen nu aandacht voor de kwestie. "Ik hoop gewoon dat wanneer ik een lingerie zaak inloop ik kan zien dat er ook aan de donkere vrouw is gedacht", sluit Rowan af.