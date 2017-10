Vrouwen op de vuist op schoolplein, kinderen kijken toe Henny Haggeman

Twee vrouwen zijn gistermiddag met elkaar op de vuist gegaan op het schoolplein van de Canadaschool in het Nederlandse Doetinchem (provincie Gelderland). Dat gebeurde voor de ogen van een aantal kinderen. Een van de vrouwen raakte gewond en moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Later op de dag kon de vrouw weer naar huis.

Een relationeel conflict was de oorzaak van de vechtpartij, volgens politiewoordvoerder Paul Koetsier. De knokpartij ontstond toen ouders hun kinderen van school wilden halen. Ook omstanders raakten erbij betrokken. Volgens Koetsier is er geen aanhouding verricht.



"Het is niet precies duidelijk wie wat heeft gedaan", zegt Koetsier. "Daarom vragen we getuigen zich bij ons te melden." Volgens Jeroen van Beers, directeur van de Canadaschool, zijn de twee vrouwen uit elkaar gehaald door personeel van de school en omstanders.

Brief

Van Beers heeft de ouders per brief ingelicht over het incident. "Er was politie op school en een ambulance", zegt Van Beers. "Dus we vonden het nodig de ouders in te lichten. Het was al erg genoeg dat er is geslagen in het bijzijn van kinderen. De jongere kinderen hebben niets gezien, oudere kinderen wel. Dinsdagochtend hebben we met de oudere kinderen in diverse groepen op school gepraat."



Volgens Van Beers heeft de school niets te maken met het conflict. "Op het schoolplein kwamen ze elkaar tegen", zegt Beers. "Maar de ruzie had net zo goed kunnen ontstaan in de supermarkt. Het is een privékwestie. Relaties starten en kunnen ook eindigen."