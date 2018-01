Vrouwen mogen voor het eerst voetbalmatch bijwonen in Saoedi-Arabië (maar wel in apart vak) SVM

13u32

Bron: Belga 0 ANP Al Ahly-supporters in het Koning Abdullah-stadion. Vrouwelijke voetbalsupporters mogen vandaag voor het eerst in de geschiedenis van het aartsconservatieve koninkrijk Saoedi-Arabië een voetbalwedstrijd bijwonen in het stadion. Een vak met 10.000 zitjes werd speciaal gereserveerd voor dames en hun gezinnen.

De match in kwestie vindt plaats in het Koning Abdullah-stadion van Jeddah tussen al-Ahly en al-Baten. Het is een van de drie wedstrijden die vrouwen deze maand van de Saoedische autoriteiten in het stadion mogen zien. De andere twee worden gespeeld op zaterdag 18 januari in de hoofdstad Riyad en de stad Dammam.

Minstens 1.200 tickets werden al aan vrouwen en gezinnen verkocht, maar in de uren voor de match wordt verwacht dat ze wellicht allemaal de deur zullen uitgaan. Beide ploegen hebben voetbaltruitjes in de clubkleuren tegen verlaagde prijzen aangeboden om vrouwelijke supporters aan te trekken. Voetbal is de belangrijkste sport in Saoedi-Arabië, dat zich ook heeft geplaatst voor het WK deze zomer in Rusland.

Met de auto rijden

De Saoedische sportautoriteit had in oktober aangekondigd dat drie stadions zouden klaargemaakt worden om ook vrouwen met hun gezin te ontvangen. Dat moest gebeuren in een apart vak, met een aparte ingang.

Vanaf juni zullen vrouwen in Saoed-Arabië ook met de auto mogen rijden. Algemeen wordt aangenomen dat de machtige kroonprins Mohammed bin Salman achter die beslissing schuilgaat. Hij wil het internationale imago van zijn land nieuw leven inblazen.

AFP