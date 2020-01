Vrouwen die jarenlang vastgeketend, gefolterd en misbruikt werden door sadist onthullen nieuwe details over hun gevangenschap KVDS

03 januari 2020

18u04

Bron: ABC News 4 Buitenland Twee Amerikaanse vrouwen die wereldnieuws waren toen ze in 2013 wisten te ontsnappen aan een man die hen ontvoerde en tien jaar lang vastketende, folterde en misbruikte in Cleveland, Ohio, hebben nieuwe details onthuld over hun beproeving. Amanda Berry (nu 33) en Gina DeJesus (29) verdwenen net als Michelle Knight (38) tussen 2002 en 2004 en werden pas teruggevonden toen Amanda op een onbewaakt moment uit het huis van hun beul kon wegglippen.

Het was op 21 april 2003 - de dag voor haar 17de verjaardag - dat Amanda in de handen van Ariel Castro terechtkwam. Toen ze van het werk naar huis liep, kwam hij met zijn wagen naast haar rijden en vroeg hij of ze een lift wilde. Dat vertelt ze in een interview met het programma 20/20 dat vrijdagavond uitgezonden wordt op de Amerikaanse nieuwszender ABC.

Klasgenote

Amanda kende hem omdat hij de vader was van een klasgenote. Ze besloot met hem mee te gaan en het meisje op te zoeken. Ze wist echter niet dat haar klasgenote eigenlijk in een andere buurt van de stad woonde, bij haar moeder. Toen ze bij het huis van Castro aankwamen, gaf hij haar binnen een rondleiding. “Ik zou nooit meer buiten raken”, klinkt het.





Boven zag Amanda plots iets vreemds: een mysterieuze vrouw die in een kamer voor een televisie aan het slapen was. Dat zou later Michelle Knight blijken te zijn. Zij was bijna een jaar eerder door Castro ontvoerd. “Hij nam me mee naar de volgende kamer en het was er donker”, vertelt Amanda. “Hij deed het licht niet aan en nam me mee naar een nog kleinere aangrenzende kamer. Hij trok me naar binnen en deed mijn broek omlaag. Toen wist ik zeker dat het niet goed zou aflopen.” (lees hieronder verder)

Nadien nam hij haar mee naar de kelder, deed hij tape rond haar polsen en enkels en ketende hij haar vast aan haar voeten. Hij zette een helm op haar hoofd en maakte haar vast aan een paal. Vervolgens deed hij het licht uit. Hij liet alleen een zwart-wittelevisie spelen. “Ik begon te huilen en te roepen om hulp, maar er kwam niemand”, doet ze het verhaal. “Ik was zo bang dat ik zou sterven. Ik dacht dat ik nooit meer naar huis zou gaan.”

Enkele dagen later verhuisde Castro haar naar een klein en donker kamertje op de bovenverdieping van het huis. “De matras was oud en vuil. Ik kreeg een emmer om naar toilet te gaan en die stonk vreselijk”, zegt ze. Een keer per week mocht ze douchen, maar alles had een prijs.

Code

In haar dagboek hield ze door middel van een code bij hoeveel keer hij haar elke dag verkrachtte. “Ik schreef de cijfers telkens bovenaan de pagina’s, in de hoop dat de autoriteiten ze ooit zouden lezen. En dat hij zou moeten boeten voor wat hij gedaan had.” (lees hieronder verder)

Een jaar na de ontvoering van Amanda, gebruikte Castro een soortgelijke truck om Gina DeJesus te kidnappen. Zij was toen 14 jaar en een goede vriendin van zijn dochter Arlene. Ook Gina ging zonder veel problemen met hem mee. En ook zij zou vastgeketend worden in zijn kelder. Ze schreeuwde net als Amanda om hulp, maar omdat de radio in de kelder en de woonkamer luid stond te blèren, kon niemand haar horen. Op 7 mei 2004 verkrachtte hij haar een eerste keer.

Favoriet

Castro maakte er al snel een gewoonte van om de meisjes tegen elkaar op te zetten. Toen hij Gina ontvoerd had, werd ze zijn nieuwe favoriet. “Hij leek me beter te behandelen dan de andere meisjes en ik kreeg een mooiere kamer”, vertelt ze. Amanda beaamt dat. “We werden echt jaloers op elkaar. Om de kleinste dingen. Maar het was alles wat we hadden.” (lees hieronder verder)

Op haar 20ste verjaardag ontdekte Amanda plots dat ze zwanger was. Ze beviel van een dochtertje Jocelyn op Kerstdag 2006. “Het gaf me een dubbel gevoel”, vertelt ze daarover. “Ze leek erg op hem, maar tegelijk had ik wel het gevoel dat ze echt mijn dochter was.”

Jocelyn zou in 2013 de aanzet geven tot de ontsnapping van de vrouwen. Castro leek haar oprecht graag te zien en ze kreeg vrijheden die de andere vrouwen niet hadden. Zo mocht ze zelfs af en toe samen met haar vader het huis verlaten, om naar de kerk te gaan bijvoorbeeld. Het was ook dankzij haar dochter dat Amanda na enkele jaren geen ketens meer hoefde te dragen.

Kans

Op 6 mei 2013 kregen ze hun kans. “Jocelyn ging naar beneden en kwam even later weer naar boven gerend terwijl ze zei dat ze haar vader nergens kon vinden”, aldus Amanda. “Mijn hart klopte meteen in mijn keel. Zou ik het wagen, vroeg ik me af. En ik ging ervoor.”

Haar slaapkamerdeur bleek voor de eerste keer in tien jaar niet vast en ze rende naar beneden. Ook de voordeur was los, maar de stormdeur zat dicht met een hangslot. Amanda wrong haar arm erdoor en net op dat moment kwam een buurman voorbij. Die beukte de deur in, waardoor Amanda vrij was. Ze greep haar dochter en rende naar de buren, waar ze het noodnummer belde. De politie snelde ter plaatse en kon ook de andere twee vrouwen bevrijden. (lees hieronder verder)

Castro werd opgepakt en er werden 937 aanklachten van ontvoering en verkrachting tegen hem geformuleerd. Om de doodstraf te ontlopen pleitte hij schuldig. Hij kreeg op 1 augustus 2013 een levenslange celstraf plus 1.000 jaar, zonder kans op vervroegde vrijlating. Amper een maand later verhing hij zich in zijn cel. Zijn horrorhuis werd gesloopt.

Beproeving

Met de jaren slaagden zijn slachtoffers erin om hun beproeving te boven te komen. Amanda en Gina haalden alsnog hun middelbareschooldiploma. Amanda werkt nu voor een lokaal nieuwsstation en voedt Jocelyn op, die intussen 13 is en het goed maakt. Gina richtte een centrum op voor vermiste kinderen en volwassenen en helpt families door de moeilijke tijd heen. (lees hieronder verder)