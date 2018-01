Vrouwen aangerand met oud en nieuw in Keulen en Berlijn KVE

06u27

Bron: ANP, Die Welt 103 EPA In Berlijn zijn bij feestelijkheden rond de Brandenburger Tor verscheidene vrouwen slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Volgens de politie ging het om geïsoleerde incidenten. Zeven mensen zijn aangehouden voor tien gevallen van seksueel misbruik. In Keulen meldden negen vrouwen zich vanwege aanranding.

In de Duitse hoofdstad was het grootste nieuwjaarsfeest van het land. Enkele honderdduizenden mensen kwamen erop af. Bij de Brandenburger Tor was een veiligheidszone speciaal ingericht, waar vrouwen terecht konden als ze zich onveilig voelden of waren lastiggevallen. Mannen waren er niet welkom. De veilige zone werd bemand door medewerkers van het Rode Kruis.

Bei den Veranstaltungen zu #Welcome2018 in #Berlin wurden bislang leider vereinzelt sexuelle Übergriffe gemeldet. Solche Taten dulden wir nicht!

Es wurden Tatverdächtige festgenommen. Wir haben zivile Kolleg. auf der #Festmeile, die gegen diese Taten vorgehen. Polizei Berlin Einsatz(@ PolizeiBerlin_E) link

De maatregel was een reactie op de honderden aanrandingen bij de jaarwisseling twee jaar geleden in Keulen. Volgens de politie zijn daar dit jaar negen vrouwen ongewenst benaderd. Drie verdachten zijn geïdentificeerd. Ook had een aantal vechtpartijen plaats. Volgens een woordvoerder waren in Keulen "ontzettend veel mensen'' op de been, maar was het aantal incidenten vergelijkbaar met een normale stapavond.