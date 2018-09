Vrouwen aangerand en verkracht door goeroe in befaamd Thais yogaresort kv

Een docent van de Agama Yogaschool op het Thaise eiland Koh Phangan wordt door veertien vrouwelijke toeristen uit alle hoeken van de wereld beschuldigd van aanranding en verkrachting. Volgens de vrouwen beweerde goeroe Swami Vivekandanda Saraswati dat hij hen zo hielp bij hun "spirituele genezing". Ook minstens twee andere mannelijke docenten van de school zouden dergelijke feiten gepleegd hebben.

Agama Yoga op Koh Phangan is al vijftien jaar een drukbezochte yogaschool die yogaliefhebbers uit de hele wereld aantrekt. Het resort biedt een brede waaier aan yogalessen en cursussen aan, die enkele uren, een dag, enkele weken of zelfs maanden kunnen duren. De school krijgt jaarlijks tienduizenden bezoekers over de vloer die voornamelijk afkomstig zijn uit Europa, Australië en de VS. Ongeveer drie op de vier toeristen in Agama Yoga zijn vrouwen.

Maar volgens verscheidene voormalige leerlingen en ex-docenten gebeurden er ook een heleboel minder koosjere zaken. Zestien van hen, veertien vrouwen en twee mannen, vertelden aan de Britse krant The Guardian dat aanranding, verkrachting en seksisme er schering en inslag waren. Honderden vrouwen zouden er “gebrainwasht” zijn om seks te hebben met Swami, wiens echte naam Narcis Tarcau is. Ook minstens twee andere mannelijke docenten worden beschuldigd van aanranding of verkrachting.

“Spirituele genezing”

De veertien vrouwen met wie The Guardian sprak zijn afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, Australië, Brazilië, de VS en Canada. Drie van hen beweren dat Tarcau hen verkrachtte onder het mom van “spirituele genezing”. De anderen beweren dat hij hen aanrandde tijdens privéconsultaties in zijn kantoor. Zo zou hij hen betast en tegen hun wil gepenetreerd hebben met zijn vingers of seksuele handelingen bij hen vericht hebben zonder hun toestemming. Wanneer de vrouwen weerstand boden, antwoordde hij “ik weet wat het beste voor jou is”. Meerdere vrouwen vertelden ook aan The Guardian dat ze door Tarcau anaal verkracht werden.

Brainwashing

Een heleboel studenten, waaronder een groot aantal slachtoffers, zijn wel erg positief over de school en de yogalessen. Veel slachtoffers bleven ook jaren aan de school verbonden omdat ze naar eigen zeggen gebrainwasht werden.

Grensoverschrijdend gedrag werd volgens hen binnen Agama genormaliseerd en wie durfde te klagen kreeg te horen dat ze de rest van hun leven “slecht karma” zouden hebben. “Het voelde echt als een sekte. Hij betoverde ons en mensen hadden een blind vertrouwen in hem en zijn spirituele krachten”, vertelt een van de vrouwen. Veel vrouwen gingen ook een vrijwillige relatie met Tarcau aan, omdat ze geloofden dat hij hen kon bevrijden van hun “seksuele blokkages”.

“I wilde echt geen seks met hem. Hij was een grote, dikke, afstotelijke man en ik voelde me niet tot hem aangetrokken, maar vooraanstaande vrouwelijke docenten van de school bleven me pushen en zeiden dat het echt helend voor me zou zijn”, vertelde een vrouw die uiteindelijk voor meerdere jaren een sekspartner van de goeroe werd.

Pornofilms

Volgens Nancy Miller, die zelf zeven jaar aan de school studeerde en lesgaf, werden vrouwelijke studenten bij Agama aangemoedigd om zich aan mannen over te geven, kregen ze te horen dat feminisme onzin is en dat hun goeroe weet wat goed is voor hen. Zelfs hooggeplaatste vrouwelijke personeelsleden, waaronder de arts van de school, zouden seks met Tarcau aanmoedigen om te helpen bij het genezingsproces en het pad naar tantrische verlichting te bewandelen.

Zelf raadde Tarcau vrouwelijke studenten aan om wekelijks met minstens vijf verschillende mensen naar bed te gaan. Hij manipuleerde kwetsbare vrouwen onder het mom van tantrische genezing. Als deel van zijn lessen toonde hij zijn leerlingen zijn favoriete pornofilms en Tarcau zou ook vrouwen gebruikt hebben als dienstmeisjes. Hij hield hen onder controle middels een combinatie van vernedering, hypnose en mentale manipulatie.

Tarcau is zelf een voormalige student van de Roemeense goeroe Gregorian Bivolaru, die het pad van de verlichting wilde bewandelen door met 1000 maagden naar bed te gaan. Bivolaru kwam de voorbije jaren meermaals in aanraking met het gerecht en zijn naam prijkt momenteel op de Interpollijst van meest gezochte criminelen.

Mannelijke docenten geschorst

Nadat 31 vrouwen binnen de school het misbruik aankloegen, probeerde Agama het probleem eerst intern aan te kaarten, maar ondertussen heeft de organisatie een onafhankelijk onderzoek ingesteld.

In juli maakten kwamen verscheidene vrouwen met hun verhaal naar buiten en Tarcau sloeg op de vlucht. Ook de twee andere leraars verlieten Thailand toen de beschuldigingen de kop opstaken.

Het bestuur van Agama Yoga heeft ondertussen alle mannelijke docenten geschorst en verklaarde aan The Guardian dat het de beschuldigingen niet ontkent, maar wijst erop dat de feiten betrekking hebben op bepaalde personen en niet op de hele school. Er worden momenteel hervormingen doorgevoerd om te vermijden dat dergelijke zaken nog kunnen gebeuren, luidt het. Volgens Agama Yoga is de school momenteel echter ook het slachtoffer van een haatcampagne.