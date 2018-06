Vrouwelijke schutter verstoort marathon in Californië kg

03 juni 2018

23u40

Bron: Belga 0 In San Diego, in de Amerikaanse staat Californië, heeft de politie een schutter opgepakt nadat geweerschoten waren gemeld in de buurt van de Rock 'n' Roll Marathon, die daar vandaag plaatsvond. De loopwedstrijd werd door het incident een tijdlang stilgelegd. Dat meldden zowel de politie als de organisatoren.

Volgens lokale media ging het om een vrouw die schoten had gelost op de bovenste verdieping van een parkeergarage, in de buurt van de aankomst van de (halve) marathon. Een politieagent zou gewond zijn geraakt omdat hij per ongeluk in zijn eigen voet had geschoten, maar dat is niet bevestigd.

De organisatoren van de Rock 'n' Roll Marathon benadrukken dat het schietincident niet gelinkt was aan de marathon. De race werd wel even stilgelegd op bevel van de politie, waardoor ongeveer 4.900 lopers in een veilige zone werden geleid. Ruim tien minuten later werd de marathon weer hervat.

SDPD: There is no longer a threat to the community. The scene is secure. The Rock and Roll Marathon has resumed. pic.twitter.com/j5hwxgmxzD Brandon Lewis(@ BrandonNews8) link