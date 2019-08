Vrouw zwaargewond na aanval drie agressieve honden: politie Rotterdam schiet honden dood mvdb

21 augustus 2019

08u38

Bron: AD.nl 1 In een woning in de Nederlandse grootstad Rotterdam is vannacht een vrouw zwaargewond geraakt nadat ze werd aangevallen door drie honden. De politie zag zich genoodzaakt om alle drie de beesten dood te schieten.

Rond 01.45 uur vannacht spoedde de politie zich naar een woning aan de Hilledijk in het stadsdeel Rotterdam-Zuid, omdat er een vrouw hard aan het gillen was. Ter plaatse bleek zij aangevallen te zijn door drie agressieve honden. Hondengeleiders van de politie hebben hierbij nog geprobeerd de honden tot rust te brengen, maar dit mocht niet baten. Uiteindelijk werden alle drie de honden doodgeschoten.

“De honden waren dusdanig door het dolle heen dat de agenten niet bij de vrouw konden komen om haar te helpen”, aldus een woordvoerster. “Ze zagen dus geen andere optie dan de honden af te maken. Het is voor de agenten zelf ook erg heftig.”

De vrouw is met spoed en ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Of de honden eigendom waren van de vrouw en waarom zij werd aangevallen, is vooralsnog onbekend.