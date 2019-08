Vrouw zwaargewond bij steekpartij in Sydney: dader overmeesterd door passanten LH TVC

13 augustus 2019

08u20

Bron: Belga 10 In het centrum van Sydney is deze namiddag (lokale tijd) een vrouw zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer zou in de rug zijn gestoken, haar toestand is stabiel. Het incident deed zich voor in de buurt van Wynyard Station, in hartje CBD. De politie zou ook een dode vrouw hebben aangetroffen in een appartement in de buurt, zo schrijft The Guardian.

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp Andrew Denney(@ Andrew_Denney) link

Volgens Australische media was de dader gewapend met een groot slagersmes en zou hij verschillende mensen hebben proberen neersteken, maar dat werd nog niet bevestigd door de politie. Over het motief van de man is voorlopig niets bekend. Er zijn berichten dat de man tijdens zijn vlucht "Allah Akbar" zou hebben geroepen, maar ook daar is geen officiële bevestiging van.

Overmeesterd door passanten

De dader werd na de steekpartij op straat door toevallige passanten nagezeten en overmeesterd. Op beelden is te zien hoe omstanders in afwachting van de komst van de politie de man tegen de grond houden met een stoel en een melkkrat. Hij werd rond 14 uur plaatselijke tijd (6 uur Belgische tijd) door de politie ingerekend en overgebracht naar een politiekantoor.

De ordediensten doorzoeken het gebied, maar gaan ervan uit dat er geen verder gevaar voor de bevolking is. Omdat heel wat plaatsen in de buurt nog zijn afgesloten, vraagt de politie om de omgeving te vermijden. Later zal meer informatie worden vrijgegeven, luidt het in de mededeling.

Volgens de Australische media zou de man enkele dagen geleden ontslagen zijn uit een psychiatrische instelling.

Lichaam gevonden van vrouw in flat

In een appartement in Clarence Street, in het centrum van Sydney, is een lichaam van een vrouw aangetroffen. Dat meldt The Guardian op gezag van de politie van New South Wales. Het is nog niet duidelijk of er een verband is met de steekpartij die er vandaag in de buurt plaatsvond.

“Er is een onderzoek aan de gang nadat rond 15.15 uur (07.15 uur Belgische tijd) het lichaam van een vrouw werd aangetroffen in een flat in Clarence Street in Sydney”, aldus de politie. “Agenten van de politie van Sydney zijn ter plaats en zullen onderzoeken of het incident gelinkt is aan een steekpartij eerder op de dag op de hoek van Clarence Street en King Street.” Volgens The Guardian zou het overlijden van de vrouw wel degelijk gelinkt zijn aan het eerdere incident. De politie houdt binnen een uur opnieuw een persconferentie.

Helden

Hoofdinspecteur Gavin Woodloofde loofde de verschillende getuigen die de man konden tegenhouden. Volgens Wood hebben zij met hun optreden kunnen voorkomen dat nog andere onschuldige burgers gewond raakten. “Dat waren erg moedige mensen, helden”, klonk het.

De Australische premier Scott Morrison heeft ondertussen via Twitter zijn ongerustheid uitgesproken over de evenementen in Sydney. Hij drukte ook zijn medeleven uit aan iedereen die getroffen werd door de gebeurtenissen.