Vrouw zwaait met DNA-test als bewijs dat Hunter Biden de vader van haar kind is

21 november 2019

11u25

Bron: CNN 0 Lunden Alexis Roberts, een 28-jarige vrouw uit Arkansas, heeft gisteren aan de rechtbank een DNA-test overgemaakt die onomstotelijk zou bewijzen dat Hunter Biden, zoon van voormalig vicepresident Joe Biden, wel degelijk de vader van haar baby is. Hunter Biden heeft tot nu toe altijd ontkend dat hij seks had met Roberts.

In mei spande Lunden Alexis Roberts een proces aan tegen Hunter Biden om alimentatie voor haar kind, geboren in augustus vorig jaar, te verkrijgen. Maar Biden beweerde dat hij onmogelijk de vader kon zijn. In oktober verklaarde hij zich voor de rechter bereid een vaderschapstest te ondergaan. I

De moeder uit Arkansas zwaait nu met de resultaten van de DNA-test die, volgens haar, “met wetenschappelijke zekerheid bewijzen” dat Hunter Biden wel degelijk het kind verwekt heeft. Dat nieuws kwam gisteren enkele uren voor het debat tussen tien Democratische presidentskandidaten dat in Atlanta plaatsvond. Onder hen ook Joe Biden, vader van Hunter, die het volgend jaar wil opnemen tegen Donald Trump om president van de VS te worden.

Hunter Biden trad enkele weken geleden plots op de voorgrond door het hele gedoe rond het omstreden telefoontje van de Amerikaanse president Donald Trump met zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky. Trump zou Zelensky gevraagd hebben om een onderzoek te starten naar Hunter Biden en het Oekraïense energiebedrijf Burisma, waar de zoon van Trumps Democratische tegenstander Joe Biden voor werkte. In ruil zou Zelensky dan op de koffie mogen komen in het Witte Huis: de zogenaamde fameuze ‘quid pro quo’, waar alles nu rond draait in de hoorzittingen van de impeachmentprocedure tegen Trump.

Lunden Alexis Roberts “verwacht niet”, volgens haar klacht, dat Hunter Biden “de resultaten van de DNA-test of de testprocedure in twijfel zal trekken”. Van Hunter Biden noch van zijn vader kwam er al een reactie.

Hunter Biden heeft drie dochters uit zijn eerste huwelijk met Kathleen, van wie hij in 2015 scheidde. In 2017 begon hij een relatie met Hallie Biden, de weduwe van zijn broer Beau die in 2015 op 46-jarige leeftijd stierf aan hersenkanker. De relatie liep begin dit jaar op de klippen en in mei trouwde Hunter Biden met Melissa Cohen (33), die hij amper zes dagen eerder had ontmoet.