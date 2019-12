Vrouw zonder treinkaartje schopt conducteur in Nederland in het gezicht AW

21 december 2019

12u45

Bron: AD.nl 12 De Nederlandse politie heeft gisterenavond een 23-jarige vrouw aangehouden op het station van Castricum, een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De vrouw had de conducteur op de trein in het gezicht geschopt en geslagen.

De vrouw had bij controle in de trein geen vervoersbewijs kunnen tonen en een boete gekregen. De bon werd nog uitgeschreven toen de verdachte de conducteur in het gezicht schopte en meerdere keren sloeg. De conducteur heeft aangifte gedaan.

Later op de avond werd een eveneens 23-jarige man aangehouden op het NS-station van Haarlem omdat ook hij een conducteur onder handen had genomen. De Rozenburger werd vastgehouden door een voorbijganger en enkele medewerkers tot de politie arriveerde.