Vrouw zit het hele weekend vast in lift werkgever IB

29 januari 2019

23u52

Bron: The Guardian 0 Een vrouw is maandag gered nadat ze het hele weekend, vanaf vrijdagavond, vastgezeten heeft in de lift van een huis in New York waar ze al 18 jaar lang als schoonmaakster werkt. De vrouw ligt nu in stabiele conditie in het ziekenhuis.

Het huis waar de vrouw vastzat is eigendom van Warren Stephens, de CEO van de investeringsbank Stephens. De man was met zijn familie een weekend de stad uit terwijl de schoonmaakster, Marites Fortaliza, nog in het huis aanwezig was.

De 53-jarige vrouw wilde vrijdagavond de lift pakken, maar kwam vast te zitten tussen de tweede en derde verdieping van het vijf verdiepingen tellende huis in Manhattan.

Uitgedroogd

Pas rond tien uur ’s morgens op maandag merkte de familie op dat de lift niet werkte en schakelde ze de brandweer in. De brandweermannen schrokken toen ze Fortaliza in de lift vonden. “We kwamen voor een lift die vastzat, niet voor iemand die vastzat in de lift”, klinkt het.

De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis en maakt het goed. Volgens de autoriteiten was ze uitgedroogd, maar is ze inmiddels in stabiele conditie.

Het is niet bekend of de vrouw een mobiele telefoon bij zich had toen ze vastzat in de lift of dat de noodknop van de lift werkte. De lift werd afgelopen juli nog geïnspecteerd en toen goedgekeurd.

Opgelucht en dankbaar

De familie Stephens laat via een woordvoerder weten dat ze “erg opgelucht en dankbaar zijn” dat het goed gaat met Fortaliza, die ze “als familie” beschouwen. De familie zal de oorzaak van het incident onderzoeken en “gepaste maatregelen zullen worden genomen om te voorkomen dat dit ooit nog voorkomt.”