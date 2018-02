Vrouw zit dagenlang vast in badkuip Buurvrouw slaat alarm en redt zo leven van tachtiger HA

11 februari 2018

18u24

Bron: ANP 0 De Britse politie heeft een vrouw ontzet die bijna een halve week had vastgezeten in haar badkuip. Een buurvrouw sloeg alarm toen ze besefte dat de tachtiger geruime tijd geen teken van leven had gegeven.

Twee agenten namen na de melding poolshoogte in de woning van de vrouw in Aveley. Ze hoorden het slachtoffer daar om hulp roepen. "Ze vertelde ons dat ze mogelijk al drie dagen vastzat in het bad", meldt de politie van Essex.

Ze prees het alerte optreden van de buurvrouw. Die had zich afgelopen week gerealiseerd dat de tachtiger haar deur niet meer opende voor de postbode. Ook bleven de gordijnen dicht. De hulpdiensten brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Over haar gezondheidstoestand zijn geen details bekendgemaakt.

