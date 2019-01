Vrouw zit 9 dagen aan sterfbed broer en laat uiteindelijk machines uitschakelen. En dan blijkt hij iemand anders te zijn KVDS

30 januari 2019

16u41

Bron: The Washington Post, NY Post 0 Een Amerikaanse vrouw is een rechtszaak begonnen tegen een ziekenhuis in de Bronx voor nalatigheid en het veroorzaken van ernstige emotionele schade. Shirell Powell (48) werd afgelopen zomer naar St Barnabas geroepen nadat haar broer er bewusteloos was binnengebracht met een overdosis. 9 dagen waakte ze aan zijn ziekbed, tot de dokters haar vertelden dat ze niets meer voor hem konden doen. Powell liet de machines die hem in leven hielden uitschakelen en begon met de voorbereidingen van de begrafenis. En toen bleek er plots een vergissing gebeurd te zijn.

De man van wie de vrouw uit Brooklyn de machines had laten uitzetten, bleek haar broer Fred Williams (40) niet te zijn maar een man die toevallig dezelfde naam – Freddy Clarence Williams – en leeftijd had. Haar broer zat op dat moment in de cel in New York omdat hij iemand zou hebben aangevallen.

Lijkschouwer

Het was de lijkschouwer die het misverstand bij de autopsie ontdekte, aldus The Washington Post. “Ik viel bijna in zwijm toen ik het hoorde”, vertelt de vrouw. “Ik heb het leven beëindigd van iemand die ik helemaal niet ken. Ik gaf de toestemming. Ik ben er helemaal kapot van.”





In de New York Post deed de vrouw het hele ongelofelijke verhaal. Dat begon op 15 juli vorig jaar, toen een zekere Freddy Clarence Williams (40) het St Barnabas Hospital werd binnengebracht. Hij was bewusteloos na een overdosis drugs, volgens de gerechtsdocumenten, en werd geïdentificeerd aan de hand van zijn socialeverzekeringskaart die hij bij zich had.





Het ziekenhuis ontdekte dat Fred Williams een zus Shirell had en zij werd meteen gecontacteerd. Met het slechte nieuws dat haar broer hersenschade had opgelopen en op sterven lag. De vrouw haastte zich naar het ziekenhuis. “Hij had buisjes in zijn mond en droeg een nekbrace”, vertelt ze. “Hij zag er wat opgezwollen uit. Maar hij leek erg op mijn broer.”

Na twee dagen van tests kwamen de dokters opnieuw met slecht nieuws. Haar broer was hersendood. “Hij is mijn kleine broer, het deed erg veel pijn om dat te horen”, aldus de vrouw. “Ik was bezorgd, ik weende en belde iedereen om het te vertellen. Een vreselijk gevoel.”

Ze vroeg haar familie om langs te komen en afscheid te nemen. Toen haar zus de eerste keer binnenkwam, twijfelde ze echter of de man wel hun broer was. Ze vond dat hij er zwaarder uitzag. Maar toen ze dichterbij ging kijken en ze zijn – gezwollen – gezichtsstructuur zag, bedacht ze zich.

Haar zus en haar oom waren er ook bij toen ze op 29 juli de machines liet uitzetten die de man in leven hielden. “Het was vreselijk, ik huilde”, vertelt ze daarover.

Dochters

Ook zijn twee dochters Brooklyn (17) en Star (18) hadden het moeilijk. “Brooklyn was hysterisch”, klinkt het. “Ze hield zijn hand vast, kuste hem en weende.” (lees hieronder verder)

New York Post on Twitter Doctors said brain-dead man was my brother - he wasn't: suit https://t.co/EwMLwrrlHQ

Toen Shirell na het overlijden de begrafenis aan het voorbereiden was, kreeg ze plots telefoon en werd duidelijk dat de man in het ziekenhuis iemand anders was dan haar broer. “Ze belden net op tijd, we zouden zonder het te weten iemand anders begraven hebben.”

Opgelucht

Haar broer bleek in realiteit in de gevangenis te zitten. Opgelucht belde ze hem in Rikers Island, maar het misverstand veroorzaakte wel spanningen tussen hen. Meer bepaald haar beslissing om de machines uit te zetten. “Hij kon er niet over dat ik zijn leven had laten beëindigen”, zegt ze. “Maar toen ik uitlegde dat je niets meer kon doen als iemand hersendood was, begreep hij het toch.”

De vrouw probeerde ook te achterhalen wie de hersendode man was bij wie ze bijna twee weken had gewaakt, om contact te kunnen opnemen met zijn familie en haar medeleven te betuigen. Maar ze kreeg de gegevens niet om redenen van privacy. “Ik blijf er maar aan denken”, zegt ze nog. “Ik was bij hem toen hij zijn laatste adem uitblies. Het brengt me helemaal van mijn stuk. Ik ben dankbaar dat hij mijn broer niet was. Maar hij was wel de vader of de broer van iemand anders.”

Het ziekenhuis wil voorlopig niet reageren, maar liet wel al weten via een woordvoerder dat ze “het nut niet inziet van een rechtszaak”. Het is niet duidelijk hoe groot de schadevergoeding is die Shirell Powell vraagt.