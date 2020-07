Vrouw zelf aangeklaagd omdat ze politie belde voor zwarte vogelspotter in Central Park “die haar bedreigde” Joeri Vlemings

06 juli 2020

21u03

Bron: New York Times 6 Het Amerikaanse gerecht vervolgt Amy Cooper voor een valse noodoproep. De blanke vrouw had de politie gebeld toen ze zich naar eigen zeggen bedreigd voelde door een Afro-Amerikaanse vogelspotter in Central Park in New York City.



De beschuldigingen van Amy Cooper aan het adres van haar naamgenoot Christian Cooper waren vals, zo bleek uit het filmpje dat de vogelliefhebber op social media had gepost. Christian Cooper (57) had de vrouw aangemaand haar cockerspaniël aan de leiband te houden, zoals dat ook verplicht is. Loslopende honden in Central Park zijn een doorn in het oog voor de man die er in de coronaperiode haast dagelijks op uittrok om vogels te spotten.

Maar Amy Cooper weigerde haar hond de leiband om te gorden. “Blijf weg van mijn hond”, snauwde ze de man toe. Hij had de hond, Henry, gelokt met snoepjes om de vrouw een lesje te leren. Zij werd woest en op dat moment begint het geposte filmpje.



De vrouw dreigde er mee om de politie te bellen met de boodschap dat een zwarte man haar met de dood bedreigde. “Bel de politie dan maar, alsjeblieft, en vertel hen wat je wil.” En dat dééd Amy Cooper. Ze belde het Amerikaanse noodnummer 911 met een geagiteerde stem alsof ze op dat moment zelf aangevallen werd. Ze zei dat een Afro-Amerikaan haar en haar hond aan het filmen was en hen bedreigde. Ondertussen had ze Henry nog altijd niet aan de leiband gehangen, maar tilde ze hem de hele tijd bij zijn halsband op. Ze wurgde het arme dier bijna. Uiteindelijk maakte ze de hond dan toch vast.

Toen de politie ter plaatse kwam, was Christian Cooper al weg, maar zijn video ging viraal, met inmiddels bijna 45 miljoen views. Het kostte Amy Cooper haar job én ook haar cockerspaniël, die weer naar het asiel moest. En nu wordt ze dus ook nog eens vervolgd voor valse aangifte van een misdrijf. Ze riskeert tot een jaar cel, maar bij veroordeling zijn begeleiding of een voorwaardelijke of alternatieve straf waarschijnlijker.

“We doen er alles aan om daders van dit gedrag ter verantwoording te roepen”, aldus officier van justitie, Cyrus R. Vance.