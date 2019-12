Vrouw zag langs kant van de weg “dode man liggen die hard leek op Théo Hayez” KVE

08 december 2019

08u14

Bron: The Australian, Yahoo News, Daily Mail 16 In de Australische pers is een opmerkelijke getuigenis verschenen van een vrouw die beweert begin juni een “dode man” langs de kant van de weg te hebben zien liggen. Hij droeg volgens haar gelijkaardige kleren als de vermiste Belgische rugzaktoerist Théo Hayez.

Schoonheidsspecialiste Leesa Horn uit Queensland claimt dat ze op 2 juni - drie dagen nadat Théo Hayez voor het laatst werd gezien in Byron Bay - een lifter zag die naar haar zwaaide toen ze op de Pacific Highway reed nabij Coffs Harbour (op 240 km van Byron Bay). De lifter, een dertiger, stond naast aan andere man die op de grond lag en “dood leek”.

Horn vertelt aan The Australian dat ze eerst wilde rechtsomkeer maken en bijstand verlenen, maar ze deed het uiteindelijk niet. “Ik had het gevoel dat er iets niet klopte.”

Huilen

“Ik begon te huilen toen ik wegreed want mogelijk was iemand ernstig gewond en hadden ze mijn hulp nodig”, verklaart de vrouw. “Ik wist niet wat ik moest doen, dus besloot ik om de politie te verwittigen.”

De politie van Coffs Harbour belde daarna terug naar mevrouw Horn met de boodschap dat ze niemand naast de snelweg had aangetroffen. De schoonheidsspecialiste zegt dat het “vreemd” was dat een patrouille de mannen niet had kunnen vinden. Op de dag van haar waarneming plaatste ze ook een video op Facebook om over de bizarre gebeurtenis te vertellen.

Enkele dagen later bracht ze wat ze had gezien in verband met de verdwijning van Théo Hayez nadat zijn vermissing een hoofdpunt was in het journaal en beelden van een bewakingscamera werden getoond.

“Dezelfde kleren”

Mevrouw Horn gelooft dat de man die op de grond lag langs de kant van de weg dezelfde kleren droeg als Théo Hayez op het moment van zijn verdwijning. “Ik ben er zeker van dat de man die op de grond lag Théo Hayez was.” Dat heeft ze naar eigen zeggen ook zo aan de speurders gemeld, maar ze heeft niets meer van de politie gehoord.

“Geen commentaar”

De politie van New South Wales weigert vooralsnog om nog enige commentaar op het onderzoek te geven aangezien de zaak in handen is van de coronor, een soort lijkschouwer/onderzoeksrechter die de oorzaak bij bepaalde overlijdens moet vaststellen. Dezelfde reactie kreeg de Australische pers ook toen werd nagevraagd of een bebloede stok die werd aangetroffen in Byron Bay in overweging werd genomen als bewijsmateriaal.

Privédetective

Privédetective Ken Gamble, die door de familie Hayez is ingehuurd om de verdwijning te onderzoeken, vertelde dat hij ook dezelfde reactie van de autoriteiten had gekregen toen hij probeerde om een meeting te beleggen om het onderzoek te bespreken.

De politie begon op 6 juni naar de rugzaktoerist te zoeken nadat hij niet meer was komen opdagen in de jeugdherberg waar hij verbleef in Byron Bay. Hayez werd het laatst gezien op 31 mei. Uitgebreide zoekacties hebben voorlopig bitter weinig opgeleverd. Ondertussen is de jongeman al meer dan zes maanden vermist.

