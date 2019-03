Vrouw zaagt eigen hand af in poging verzekering op te lichten Redactie

13 maart 2019

12u48

Bron: BBC News 0 Een Sloveense vrouw van 21 jaar is gearresteerd nadat ze haar eigen hand had afgezaagd in een poging om een verzekeringsclaim van 400.000 euro op te strijken.

Volgens de politie spande de vrouw samen met familieleden om de frauduleuze claim te maken door opzettelijk haar hand boven de pols af te zagen met een cirkelzaag. Familieleden brachten haar naar het ziekenhuis, waar ze verklaarden dat de vrouw zich per ongeluk had bezeerd terwijl ze takken aan het afzagen was in haar tuin in Ljubljana.

Volgens de speurders lieten de betrokkenen de afgezaagde hand achter in de hoop dat haar invaliditeit permanent zou zijn. Verplegers slaagden er echter in de hand tijdig op te halen en terug te hechten. Vier familieleden werden eerder dit jaar aangehouden en later vrijgelaten. De vrouw en één familielid riskeren tot acht jaar cel indien ze worden veroordeeld.

