Vrouw wordt uit huis gezet nadat dakloze die ze probeerde te helpen zich tegen haar keert

19 september 2018

Bron: FOX31 Denver KDVR, Daily Mail 0 Een grootmoeder uit Colorado is in een nachtmerrie terechtgekomen nadat ze probeerde om een dakloze man te helpen. Ze liet hem naar eigen zeggen in een camper slapen in haar tuin maar toen ze hem betrapte terwijl hij probeerde in te breken in haar huis, keerde hij zich tegen haar. Hij slaagde er zelfs in om haar uit haar eigen huis te laten zetten.

Sheryl Lopez-Tobin deed haar verhaal bij de Amerikaanse nieuwszender FOX31 Denver KDVR. Ze ontmoette Brian Durst vorige maand toen haar wagen kapot was en de mechanicus hem herstelde. Ze raakten aan de praat en Durst vertelde de vrouw dat hij dakloos was en nergens heen kon. Niet wetend dat de man gezocht werd en in het verleden al veroordeeld was voor diefstal en fraude, bood ze hem aan om enkele dagen in een camper te logeren in haar tuin. Zodat hij weer bij zijn positieven kon komen. Maar de eerste avond ging het al fout.

Hondenluik

Volgens Lopez-Tobin probeerde Durst in te breken in haar woning via het hondenluik. Toen ze hem confronteerde en vroeg om te vertrekken, zou hij een wapen bovengehaald hebben en haar familie bedreigd hebben. “Hij zei me dat mensen voortdurend verdwijnen en dat hij ons ook kon laten verdwijnen en dat hij nergens heen ging”, vertelde de vrouw in tranen aan FOX31 Denver KDVR. De familie belde de politie en die arresteerde de man. Maar het werd nog erger.





Volgens de grootmoeder betaalde Durst de borg om voorlopig vrij te komen en trok hij vervolgens naar de rechtbank om een omgangsverbod aan te vragen voor de familie. Hij beweerde dat hij het huis van Lopez-Tobin huurde en liet een contract zien met de handtekening van haar dochter erop, een document dat volgens de oma vals is. Hij zei dat ze de huur had opgezegd en hem in het gezicht had geslagen. (lees hieronder verder)

Omdat hij het huis had opgegeven als zijn woonplaats en hij zei dat hij in levensgevaar verkeerde, kende de rechtbank de man meteen een tijdelijk omgangsverbod toe. Volgens advocaat Phil Harding is een dreiging van levensgevaar het enige wat een rechter daarvoor nodig heeft. “Binnen de 14 dagen moet er dan een hoorzitting plaatsvinden om te beslissen over een permanent omgangsverbod”, aldus de advocaat. “En dan kunnen beide partijen bewijsmateriaal aanvoeren.”

Kleinkinderen

Het resultaat was dat de politie plots voor de deur stond bij Lopez-Tobin en haar dagvaardde. Ze moest onmiddellijk het huis verlaten. “Mijn kleinkinderen waren aan het slapen, maar de politie gaf ons 15 minuten om te vertrekken”, aldus de vrouw. “Ik wil gewoon weer naar huis. Ik wil dat mijn kinderen weer naar huis kunnen.” (lees hieronder verder)

Lopez-Tobin en haar familie moeten nu 90 meter bij Durst vandaan blijven en 45 meter bij hun huis. Als antwoord vroeg de vrouw nu ook een omgangsverbod aan tegen de dakloze man. En daardoor mag ook hij het huis nu niet meer binnen, tot de hoorzitting later deze maand achter de rug is. “Hij is een misdadiger”, aldus nog Lopez-Tobin. “Hij gaat ons pluimen. Ik ben doodsbang.”