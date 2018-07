Vrouw wordt bont en blauw geslagen door vriend, deze beelden tonen hoe ze met geniale ingeving politie kon verwittigen Sven Van Malderen

12 juli 2018

12u50

Bron: Daily Mail 8 Wie mishandeld wordt binnen een relatie durft vaak geen alarm te slaan. Een vrouw uit Florida vond echter een inventieve manier om haar agressieve vriend te laten oppakken door de politie. Het verhaal deed al eerder de ronde, nu zijn ook beelden opgedoken van hoe ze te werk ging.

Het droevige tafereel speelde zich twee maanden geleden af. De 28-jarige dame werd bont en blauw geslagen, ze moest een hele dag in bed herstellen van de zware hoofdwonde die ze opgelopen had. Jeremy Floyd richtte ook nog een wapen op haar. Tijdens de schermutseling vielen twee schoten, gelukkig zonder erg. Van de bruut mocht ze niet naar buiten, 48 uur lang werd ze gegijzeld in haar eigen huis.

Maar dan kreeg de vrouw een geniale ingeving: ze wist hem ervan te overtuigen om met haar hond naar de dierenarts te gaan. Natuurlijk vergezelde hij haar om een oogje in het zeil te houden. Als ze iets van zin was, zou hij haar én haar familie vermoorden. Om zijn dreigement kracht bij te zetten, hield hij in de wagen het geladen pistool voor haar neus.

"Bel de politie"

De vrouw vond echter toch de moed om stiekem een briefje af te geven aan de secretaresse van de dierenarts. "Bel de politie", stond er te lezen. "Mijn vriend bedreigt mij, hij heeft een wapen. Laat hem alstublieft niets merken."

De werkneemster speelde het briefje door aan een collega, samen zouden ze gehoor geven aan de noodkreet. Op de video is vervolgens te zien hoe agenten Floyd oppakken en het wapen afhandig maken. Hij werd uiteindelijk gearresteerd wegens huiselijk geweld en wapenbezit. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht om haar hoofdwonde, blauw oog en gekneusde arm te laten behandelen.