Vrouw wint vertrouwen van 94-jarige man, drogeert hem en plundert rekening Simone van Zwienen

10 september 2019

23u43

Bron: AD.nl 0 Een 94-jarige Amsterdammer is het slachtoffer geworden van een gehaaide babbeltruc. Een nog onbekende vrouw won zijn vertrouwen en drogeerde hem zodat ze met zijn bankkaart zijn rekening leeg kon halen. Ze ontnam de 94-jarige man zijn geld, maar bijna ook zijn leven. Beelden van de vrouw werden vanavond getoond in het Nederlandse televisieprogramma Opsporing Verzocht .

De man woont in een zelfstandige woning in een verzorgingstehuis in Amsterdam-Noord. Op de gang ontmoette hij de vrouw. Ze maakten zo’n gezellig praatje dat hij haar uitnodigde voor een kopje thee. Het leek zelfs zo goed te klikken dat ze besloten om samen een hapje te gaan eten bij een brasserie. De man ging op zijn scootmobiel, de vrouw nam zijn rollator mee zodat hij ook in het restaurant uit de voeten zou kunnen. Het viel de man op dat de vrouw goed de weg leek te weten.

Afzakkertje

Eenmaal terug in de woning van de man volgde er nog een afzakkertje, waarna de vrouw zei dat ze niet meer naar huis kon rijden. Ze maakte gebruik van het aanbod om bij de man op de bank te overnachten. “Een vriendschap lijkt geboren. Ze spreken af om elkaar op zaterdagmiddag 27 april, Koningsdag, opnieuw te treffen. Maar de vrouw staat ’s ochtends al op de stoep. Ze was toch in de buurt, zegt ze.”



De vrouw heeft cakejes meegenomen en staat erop om voor haar gastheer een kopje koffie te zetten. En vanaf dat moment gaat het voor het slachtoffer mis. De 94-jarige man vindt de koffie vreemd smaken, maar drinkt die uit beleefdheid toch op. Dan voelt hij zich ineens beroerd. Hij besluit even op bed te gaan liggen, waar hij al snel zijn bewustzijn verliest.

Onderkoeld

Veel later wordt hij aangetroffen op de grond naast zijn bed. De man is ernstig onderkoeld. Uit onderzoek blijkt dat hij gedrogeerd is. De man moest een aantal dagen in het ziekenhuis blijven en heeft moeten revalideren. Het gaat nog altijd niet goed met hem.

De oplichtster ging met zijn bankkaart aan de haal. Nog dezelfde ochtend is met die kaart een aanzienlijk bedrag opgenomen aan een geldautomaat. Volgens de politie is het aannemelijk dat de dader vaker toeslaat of heeft toegeslagen.

De vrouw is ongeveer 60 jaar oud, heeft een lichte huidskleur en grijzend haar. Ze is vermoedelijk Nederlands, vrij klein van stuk en stevig gebouwd. Ze lijkt moeilijk, een beetje ‘waggelend’, te lopen.

Kijkers van Opsporing Verzocht reageren met afschuw op de beelden “De meest schrijnende vorm van criminaliteit die ik in jaren heb gezien”, aldus een twitteraar. Een ander: “Een man van 94 drogeren... Levenslang opsluiten.”

