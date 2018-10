Vrouw wil racistisch bericht over nanny naar echtgenoot sturen. Maar ze vergist zich van nummer KVDS

01 oktober 2018

16u19

Een Amerikaanse vrouw moet voor de rechter verschijnen nadat ze een racistisch bericht dat voor haar man bedoeld was naar de verkeerde persoon stuurde. Tot twee keer toe.

Lynsey Plasco-Flaxman uit New York had in 2016 een nieuwe nanny aangenomen omdat ze een tweede baby zou krijgen en ontmoette de vrouw voor de eerste keer. Ze schrok echter toen ze zag dat de Londense Giselle Maurice (44) zwart was. Daarop wilde ze een berichtje sturen naar haar man Joel, die als bankier werkt in Manhattan. ‘Neeeeeeeeeee, weer een zwarte”, stond daarin te lezen. Alleen, ze vergiste zich van nummer en stuurde het naar Maurice zelf. Twee keer, want toen ze niet meteen antwoord kreeg, verstuurde ze het bericht opnieuw.

Ervaren

Toen ze besefte dat ze zich vergist had, ontsloeg ze de ervaren oppas onmiddellijk met het argument dat ze zich “niet meer op haar gemak” bij haar voelde. Ze verklaarde dat haar vorige nanny een Afro-Amerikaanse was geweest en dat ze een Filipijnse verwacht had.





Maurice besloot het niet over haar kant te laten gaan en diende een klacht in wegens discriminatie. Ze wil een schadevergoeding voor de inkomsten die ze misliep. De vrouw was naar eigen zeggen immers aangenomen voor een periode van zes maanden, waarbij ze bij het gezin zou inwonen en 300 euro per dag zou krijgen. “Ik wil gewoon laten zien dat je zoiets niet doet”, vertelt de vrouw, die beweert dat ze maar het loon van één dag kreeg en in een Uber naar huis werd gezet. (lees hieronder verder)

Mom accidentally sent nanny "racist" text and then fired her, according to lawsuit https://t.co/1lMCbWl78N New York Post(@ nypost) link

Het koppel vindt echter dat het niets verkeerds heeft gedaan en argumenteert dat het Maurice niet meer kon vertrouwen nadat het haar beledigd had. “Mijn vrouw vergiste zich. Ze is geen racist. Wij zijn geen racisten”, verklaarde de medevoorzitter van de Dalmore Group-investeringsbank. “Zou jij je kinderen toevertrouwen aan iemand tegen wie je onbeschoft bent geweest? Zelfs als het een vergissing was? Je pasgeboren baby? Komaan zeg.”

Reputatie

Maurice zegt nochtans dat ze de baby niet anders behandeld zou hebben na het berichtje van de moeder. “Het gaat om mijn reputatie. Waarom zou ik een kind iets aandoen?”, zegt ze. “Ik was bereid om toch aan de slag te gaan bij haar en te bewijzen dat ze het aan het verkeerde eind had. Maar ze had last van haar geweten en ze kon niet meer met me samenwerken.”

De nanny beweert dat ze het geschil eerst vriendschappelijk probeerde op te lossen. Toen dat niet lukte, besloot ze het koppel voor de rechter te dagen. Plasco houdt echter vol dat hij de vrouw geen geld moet omdat er geen contract was en dat ze hem gewoon probeert “af te persen”. “Ik heb geen miljoenen liggen om zomaar iedereen te betalen die geld van me wil.”

“Mijn vrouw was toen 7 maanden zwanger en bevond zich opeens in een erg ongemakkelijke situatie”, zegt de man nog. “Zou jij achter zo iemand aan gaan? Dit is niet echt vriendelijk.”