Vrouw wil na 40 jaar scheiden omdat ze gevangen zit in "liefdeloos huwelijk". Ze mag niet van rechter

25 juli 2018

22u39

Een Britse vrouw (68) die na 40 jaar huwelijk wil scheiden van haar echtgenoot (80), krijgt daar geen toestemming voor van het hooggerechtshof. Tini Owens voerde aan dat ze "vastzit in een liefdeloos huwelijk", maar kon de rechters niet overtuigen dat alle voorwaarden vervuld zijn om de scheiding in te zetten. Ze moet zeker tot 2020 getrouwd blijven.

De voorwaarden om te kunnen scheiden in Groot-Brittannië zijn enigszins anders dan bij ons. Je moet kunnen bewijzen dat er sprake is van één of meer van 5 parameters: overspel (seksueel), onredelijk gedrag (zoals verbaal of fysiek geweld), het feit dat je partner je verlaten heeft, dat je meer dan 2 jaar feitelijk gescheiden leeft (als je partner akkoord is met de scheiding) of dat je meer dan 5 jaar feitelijk gescheiden leeft (zonder akkoord van je partner).

Vreselijk ongelukkig

Tini en Hugh Owens trouwden in 1978. In 2015 vroeg de vrouw de scheiding aan nadat ze haar spullen had gepakt en elders was gaan wonen. Ze verklaarde dat ze gevangen zat in een “liefdeloos huwelijk” en “vreselijk ongelukkig” was. Als reden gaf ze op dat haar man onredelijk was en dat niet van haar verwacht kon worden dat ze met hem getrouwd bleef. Ze maakte echter geen indruk met haar “27 voorbeelden” die moesten aantonen dat haar man “humeurig was en voortdurend ruzie zocht”. Een rechter omschreef die in een eerder uitspraak als “flinterdun en overdreven”. (lees hieronder verder)

A woman who wants to divorce her husband of 40 years because she's unhappy in her marriage has lost her case at the Supreme Court.

Tini Owens argued her relationship with her husband had become loveless, but he refused to agree to a divorce. pic.twitter.com/CKucXcaK20 Global's Newsroom(@ GlobalsNewsroom) link

Het koppel woont intussen 3 jaar gescheiden, maar aangezien haar echtgenoot een scheiding niet ziet zitten en haar aantijgingen van onredelijk gedrag ontkent, raakt de moeder van twee voorlopig dus niet van haar man af. Nadat ze in eerste aanleg en in beroep al het deksel op de neus kreeg, heeft ze nu dus ook voor het hooggerechtshof haar gelijk niet gehaald. Ze moet nog zeker tot 2020 getrouwd blijven met haar Hugh. Tot ze 5 jaar gescheiden leven.

Haar echtgenoot verklaarde dat als er effectief sprake zou zijn van onherstelbare schade aan hun huwelijk, dat komt doordat zijn vrouw er een affaire op na houdt of omdat ze zich “verveelt”.

Tegenzin

Een van de rechters van het hooggerechtshof gaf wel mee dat ze het arrest “met tegenzin” hadden geformuleerd. “De vraag voor het parlement is of de wet die recht geeft op een scheiding nog wel voldoet”, klonk het bij Lord Wilson. Ook Lady Hale vond de zaak “erg verontrustend”, maar gaf meteen ook aan dat het niet aan rechters was “om de wet te veranderen”. (lees hieronder verder)

Dat was ook al de teneur in het hof van beroep, waar het vonnis er “zonder ook maar enig enthousiasme” was gekomen en gezegd werd dat het aan het parlement was om te beslissen of er een scheiding ingevoerd moest worden waarbij geen schuld moet worden aangetoond, dixit de rechter. “In een vreselijk ongelukkig huwelijk zitten volstaat niet als grond voor een scheiding, zo heeft het parlement nu eenmaal verordent”, klonk het.

De Britse minister van Justitie heeft intussen wel verklaard dat het huidige systeem van scheiding “onnodige vijandigheid” creëert “in een al moeilijke situatie”. “We kijken al naar een mogelijke hervorming van het systeem”, aldus David Gauke.

Kapot

De advocate van Tini Owens zegt dat zijn cliënte “kapot” is van het arrest en “niet verder kan met haar leven”. De advocaat van haar echtgenoot zei dan weer dat zijn cliënt “op een oneerlijke manier bekritiseerd wordt omdat hij zijn huwelijk probeert te redden.”