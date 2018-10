Vrouw wil 5 miljoen pond van winnaar EuroMillions: “Jij bent de vader van mijn 18-jarige zoon" mvdb

Bron: The Mirror 0 Een Brit die in 2014 met EuroMillions 108 miljoen pond (122 miljoen euro) won, heeft een geheime zoon rondlopen. Althans dat beweert de moeder van Liam die nu achttien jaar oud is. Mama Dawn Scully heeft het over een sprekende gelijkenis en vindt dat haar zoon recht heeft op zeker vijf miljoen pond (5,6 miljoen euro). Lottowinnaar in kwestie Neil Trotter zegt de vrouw noch te kennen, noch te herinneren.

Een proces aanspannen om zo een vaderschapstest af te dwingen is voor moeder Dawn een veel te kostelijke zaak, ze benaderde daarom Trotter zelf via Facebook. De vrouw uit het Londense Orpington heeft moeite de eindjes aan elkaar te knopen. De poetsvrouw kreeg al verschillende deurwaarders over de vloer voor achterstallige huur. Ze vindt dat Liam treffend gelijkt op de lottowinnaar.



De vrouw claimt hem in 1998 te hebben ontmoet. Het leidde volgens haar tot een knipperlichtrelatie van een jaar lang. Scully was op dat moment dienster in een café in het Londense stadsdeel Morden terwijl Trotter drie kilometer verder werkte als automonteur. In mei 1999, enkele weken voor de breuk, raakte ze zwanger. Mama Dawn zegt dat het contact daarna snel verwaterde. Haar zoon Neil kwam op 25 februari 2000 ter wereld. Bij de geboorteakte werd de naam van de vader open gelaten. Dawn was 21 toen ze alleenstaande moeder werd.

Babyfoto's opgestuurd

De vrouw zegt enkele babyfoto’s te hebben opgestuurd naar de garage waar Trotter werkzaam was. Het leidde, volgens mama Dawn Scully, tot een kort telefoongesprek waarin de man meedeelde af te zien van het vaderschap. “Ik heb je gezegd dat ik nog meer kinderen erbij niet zie zitten, ik wens je alle geluk toe”, zou de man gezegd hebben. Tot hier de versie van de alleenstaande moeder.

Lottowinnaar Neill zelf, ontkent een relatie te hebben gehad met Dawn Scully. “Ik heb haar misschien ontmoet, maar ik heb zoveel mensen ontmoet. Het is negentien jaar geleden”, liet hij optekenen aan de krant The Mirror. “Ik word om de haverklap op Facebook lastiggevallen door mensen als Scully. Het lijkt wel of ik de vader ben van een miljoen kinderen in dit land. Iedereen wil een deel van mijn geld." Hij ontkent ook Scully ooit te hebben gebeld.

Zoon Liam werd door zijn moeder en grootmoeder (64) opgevoed. Hij zag zijn veronderstelde vader voor het eerst op een foto die na de lottowinst in 2014 in de Britse pers verscheen. Trotter staat er met zijn vriendin een fles champagne leeg te spuiten. Scully benaderde daarop de kersverse miljonair voor het eerst. Ze vroeg hem om vijf miljoen pond (buiten de rechtbank om) en zou hem daarna voor eens en altijd met rust laten. Trotter ging daar niet op in.

DNA-test

Scully probeert nu via de Britse media alsnog een vaderschapstest te verkrijgen. Maar dat ziet Trotter niet zitten. “Als ik dat doe, dan moet ik aan de lopende band DNA-stalen afstaan”, aldus Trotter in The Mirror. De lotto winnen heeft de man naar eigen vooral veel ellende opgeleverd. “Mensen stalken me voor vanalles. Ik ben hen voor dit en dat geld schuldig, terwijl ik bij niemand schulden heb. Euromillions winnen, is het slechtste wat me ooit is overkomen Alle media stellen lottowinnaars in een slecht daglicht. Geen wonder dat nieuwe winnaars koste wat kost anoniem proberen te blijven.”

