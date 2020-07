Vrouw werkt als afwasser in verzorgingstehuis om haar man met Alzheimer terug te zien tijdens coronacrisis Michelle Desmet

13 juli 2020

10u47

Bron: CNN, Mirror 2 In de Amerikaanse staat Florida bedacht een vrouw een wel heel creatieve oplossing om haar 66-jarige man die aan Alzheimer lijdt te kunnen bezoeken in een ouderen- en verzorgingstehuis waar hij zijn tijd doorbrengt. Ze ging er deeltijds aan de slag als afwasser en hun ontmoeting na 114 gescheiden dagen is hartverwarmend.

De 66-jarige Steve lijdt al enkele jaren aan de ziekte van Alzheimer en vertoeft in een hulpcentrum in Florida. Mary Daniel bezocht voor de corona-uitbraak dagelijks haar man, maar vanwege Covid-19 was dit om veiligheidsredenen niet meer mogelijk en werden bezoekers de toegang ontzegd.

114 dagen gescheiden van elkaar

De twee zagen elkaar meer dan drie maanden niet. Na tal van mislukte pogingen, zoals bezoekjes aan het raam van haar man en FaceTime-gesprekken waar de gezondheid van Steve te zwak voor was, kwam het personeel van het hulpcentrum met een origineel idee voor de dag. Mary ging na een verplichte coronatest deeltijds aan de slag bij de onderhoudsploeg en kreeg de kans om hem in levenden lijve terug te zien.

“Ik vertelde hen dat ik de beste afwasser zal zijn die ze ooit hebben gehad omdat ik bij hem wil zijn”, vertelde ze aan CNN. “Toen ik zijn kamer binnenwandelde herkende hij me, ondanks het mondmasker dat ik droeg en het geheugenverlies waaraan hij lijdt. Hij zei mijn naam en gaf me een deugddoende knuffel.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

10 vragen en antwoorden over dementie: “Roken, drinken en weinig bewegen verhoogt de kans op de ziekte” (+)

Deze stoffen in groenten en fruit verminderen je risico op Alzheimer

Het ontroerende verhaal van man met alzheimer die denkt dat dagelijks applaus vanop balkons voor hem is en zijn mondharmonica