Vrouw was erg bang voor pitbull van buurman en vond hem “gemeen” tot hij haar leven redde KVE

08 december 2019

11u58

Bron: Focus, The Dodo 78 Simba is een lieve pitbull met een vriendelijk karakter. Maar tot voor kort dachten weinig mensen zo positief over de viervoeter. Andere flatbewoners van een appartementsblok in Zweden meden hem en hadden schrik. Tot Simba met een levensreddende daad hun ongelijk bewees.

Simba woont samen met zijn baasje Arjanit Mehana in een flatgebouw. Maar daar was de pitbull niet zo graag gezien. Ondanks zijn vriendelijke begroeting gingen de buren in een grote boog om hem heen.

Een buur in het bijzonder, een oudere dame die op het gelijkvloers woont, was helemaal niet opgezet met Simba. “Ze vond hem gemeen en keek altijd zeer angstig wanneer hij in de buurt was. Ze hield niet van hem omdat pitbulls een slechte reputatie zouden hebben”, vertelt Mehana. Simba van zijn kant bleef onvermoeibaar met zijn staart kwispelen ook al werd zijn aanwezigheid niet geapprecieerd.

Onlangs keerden Mehana en Simba terug van een wandeling toen ze de flat van de buurvrouw passeerden. Op dat moment begon de hond zich vreemd te gedragen.

Blaffen

“Hij stopte,” zegt Mehana. “Hij begon te blaffen en rende naar de deur waar de buurvrouw woont. Ik trok aan zijn halsband, maar hij weigerde op zijn stappen terug te keren.” Simba wilde van geen wijken weten, dus ging Mehana naar hem toe. Het was toen dat hij een zwak geluid hoorde vanuit de flat.

“Ik hoorde een zwakke stem om hulp roepen,” herinnert Mehana zich. “Ze zei: ‘Ga alsjeblieft niet weg’.”

De deur was niet vast, dus ging Mehana naar binnen. Hij trof de buurvrouw op de vloer aan. “Ze had haar heup gebroken.”

De vrouw lag al twee dagen op de grond, niet in de mogelijkheid om weer recht te geraken. Simba was net op tijd in actie gekomen. Mehana belde de hulpdiensten en een ambulance bracht de vrouw naar het ziekenhuis. Haar leven was gered door een hond die ze nooit een warm hart toedroeg.

Alles is anders

Maar uiteraard heeft de levensreddende actie van Simba alles veranderd. “Ze zei: ‘Dank u om me te horen.’ Ik dacht dat ze tegen mij aan het praten was, maar dan zei ze:’ Nee, ik heb het niet tegen jou, maar tegen de hond’.”

Wat bleek? Die ‘gemene’ hond had een groter hart dan de meeste mensen.

De buurvrouw is nog steeds aan het herstellen, maar dat weerhoudt de andere buren er niet van om Simba tot held uit te roepen. Hij wordt nu voortdurend geaaid en krijgt cadeautjes.

“Simba is een geweldige hond, maar ik hoop dat deze hartverwarmende gebeurtenis mensen op een andere manier naar dit ras laat kijken. Wij, mensen, moeten hun vertrouwen en liefde verdienen”, besluit hij.

