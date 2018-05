Vrouw wandelt drie kilometer met gebroken schedel na aanval door grizzlybeer kv

24 mei 2018

19u56

Bron: AP, People 0 Amber Kornak had haar droomjob te pakken toen ze aan de slag mocht bij de Amerikaanse dienst voor Vis en Wild om in de staat Montana grizzlyberen te gaan bestuderen. Maar tijdens een excursie ging het fout: Kornak werd verrast door een beer die haar zwaar toetakelde.

Kornak werd op 17 mei aangevallen door een grizzlybeer toen ze alleen aan het werk was nabij een stroom in de Cabinet Mountains, deelt Jennifer Strickland, woordvoerster van de Amerikaanse dienst voor Vis en Wild, mee. De vrouw verzamelde er haarstalen voor DNA-analyse op bomen en andere dingen waar grizzly's tegen aanschuren.

Berenspray

Maar werken in berengebied is niet zonder gevaar en Kornak werd verrast door een grizzly. Mogelijk verhinderde het geluid van de nabijgelegen kreek dat de 28-jarige vrouw het dier kon horen naderen. Ze slaagde er tijdens het gevecht in om de beer af te weren met een berenspray, een vorm van pepperspray.

Ondanks een dubbele schedelbreuk wist Kornak haar kalmte te bewaren. Ze wandelde drie kilometer terug naar haar voertuig om vervolgens hulp te gaan zoeken. Een helikopter bracht de vrouw uiteindelijk over naar het ziekenhuis in Kalispell.

Vier uur durende operatie

Artsen voerden er een vier uur durende operatie uit. Kornak kreeg metalen platen en schroeven ingeplant en botfragmenten dienden uit haar hersenen verwijderd te worden.

Ze heeft ook verschillende snijwonden aan haar hoofd, nek en rug, vertelt Jenna Hemer, een vriendin van de vrouw die een GoFundMe-pagina voor haar aanmaakte. “Ze is gepassioneerd door alle wilde dieren, maar haar droom en voornaamste focus was om met grizzlyberen te werken”, aldus Hemer. “Gisteren sprak ik haar voor het laatst en ze maakt grote vorderingen, maar het wordt een langdurig herstel.”

Haar toestand is ondertussen stabiel en de drainage die vocht moest afvoeren van haar zwellende hersenen, is ondertussen weer verwijderd. “Fysiek stelt ze het beter. Ze heeft wat meer energie en kracht”, vertelt Hemer. “Ze hunkert naar pizza! Dat is waar ze het meest naar uitkijkt.”

“Amber stelt het goed, gezien de omstandigheden. Het zal veel tijd vergen, maar ik denk dat ze weer de oude zal worden”, aldus Hemer. “Ik ben verrast over het feit dat ze het zo goed doet. Maar haar kennende, verrast het me ook niet. Iedereen is verbaasd dat ze zo goed herstelt.”

Risico

Er zijn geen formele regels voor overheidsmedewerkers die alleen rondreizen in berengebied, zegt Strickland. Volgens experts is de kans op een aanval echter aanzienlijk kleiner voor groepen van drie personen of meer.

In de Cabinet Mountains leven naar schatting zo’n 50 grizzlyberen. Ook zwarte beren wonen in het gebied, maar die zijn doorgaans minder agressief van aard.