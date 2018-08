Vrouw vraagt zich af waarom oude man rondhangt bij de school. Tot ze begrijpt wat hij elke dag voor de kinderen doet Karen Van Eyken

25 augustus 2018

18u09

Bron: Huffington Post, Facebook, Love What Matters 0 Elke dag brengt Gina Michelle haar dochter naar school in de Amerikaanse staat Californië. Recent vertelde het meisje voor het eerst over een schattige oude man die altijd met de kinderen praat en een enorme impact op hen heeft. Gina vindt het wat vreemd en gaat een kijkje nemen. Dan ziet ze de kranige 94-jarige man in actie en haar hart maakt een vreugdesprong.

De Amerikaanse vrouw is zo ontroerd dat ze het verhaal deelt op Facebook.

"Vandaag bracht ik mijn dochter Audrey naar school. We waren wat vroeger, dus in plaats van haar om de hoek af te zetten, besloot ik haar vlak voor de deur uit de auto te laten stappen. Maar mijn dochter riep plots uit: 'Oh nee, ik vind het net leuk wanneer je me om de hoek afzet want dan kan ik nog even met het oude mannetje praten en vandaag zou ik net meer tijd gehad hebben voor een gesprek'."

Gina fronste de wenkbrauwen: "Wie is dat oude mannetje?" En Audrey antwoordde: "Hij staat aan de trappen wat verderop en moedigt alle leerlingen aan wanneer ze naar school stappen. Hij geeft ons advies en praat over hoe belangrijk vriendelijkheid is. Hij geeft ons vuistjes. Het is het beste moment van de dag."

Gina besloot om het eens met haar eigen ogen te gaan bekijken. "Toen ik voorbijreed, zag ik hem staan en mijn hart maakte een vreugdesprong. Dit is precies het soort liefdevolle ondersteuning dat onze schoolgaande jeugd nodig heeft", schrijft ze. De bejaarde was omringd door een groepje tieners dat aandacht naar zijn goede raad luisterde. "Deze man onderscheidt zich elke dag aan de schoolpoort en geeft elke leerling het geschenk van de aanmoediging."

Gina kon ook zien hoe de man een vuistje gaf aan een tienerjongen. "Het maakte mijn dag. Ik streef ernaar om te zijn zoals deze man. Dat zouden we allemaal moeten doen."

"Hij heet Wally, is 94 jaar en doet dit al jaren. Indien er meer Wally's zouden zijn, dan was de wereld een betere plek."