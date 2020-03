Vrouw voert eenzame bejaarde (88) dronken en ontfutselt hem al zijn spaargeld Redactie

04 maart 2020

16u29

Bron: Algemeen Dagblad 12 Nederland Een 88-jarige man uit Nederland is op slinkse wijze van bijna al zijn spaargeld beroofd. Hij ontmoette afgelopen zomer een ‘vriendelijke’ vrouw. Ze brachten samen de dag door en hij vroeg haar nog mee naar zijn huis in Rotterdam. Daar voerde de vrouw haar prooi dronken, om daarna zijn huis te doorzoeken en er met zijn geld vandoor te gaan.

Het Nederlandse televisieprogramma 'Opsporing Verzocht’ toonde gisteren beelden van de dader, die nog steeds vrij rondloopt. Het gaat om een gezette, witte vrouw van ongeveer 1,65 meter lang met zwart haar tot op de schouders. Ze heeft op beide bovenarmen een tatoeage en sprak Nederlands zonder accent.

De vrouw had tegen de bejaarde gezegd dat ze 34 jaar oud was. De reden dat de man de dag met de vrouw wilde doorbrengen, is dat hij alleen woont en zijn kinderen maar weinig ziet.

De man en de vrouw hebben op die tiende juli een aantal ritjes met een taxi gemaakt. De politie sluit niet uit dat de taxichauffeur ook in het complot zat, helemaal omdat de man op 29 november opnieuw bezoek kreeg. Een man deed zich voor als politieagent en zei dat hij onderzoek deed naar de diefstal van die zomer.

Terwijl de ‘agent’ foto's aan het maken was voor het onderzoek, is waarschijnlijk een tweede persoon de woning ingegaan en heeft het laatste beetje spaargeld van de man buitgemaakt. Van de nepagent is bekend dat hij wit is, 1,70 meter lang en een gezet postuur heeft.