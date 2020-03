Vrouw vliegt van VS naar China voor coronatest: ze riskeert tot zeven jaar cel jv

19 maart 2020

10u17

Bron: LA Times 2 Een Chinese die vorige week vanuit de VS naar Peking vloog om zich te laten testen op het coronavirus, riskeert juridische vervolging. De vrouw had medicatie genomen om haar koorts te drukken.

De Chinese vrouw had symptomen van het coronavirus en had drie keer aan een lokaal ziekenhuis gevraagd om getest te worden op Covid-19, maar dat werd haar telkens geweigerd. Ze besloot dan maar om terug te vliegen naar haar geboorteland. Ze reisde van Massachusetts naar Los Angeles en vervolgens naar Peking. Bij aankomst testte ze positief en belandde ze in het ziekenhuis.

Ze wordt in China nu beschuldigd van “belemmering van preventie van infectieziekten” en van leugens aan de crew, omdat ze haar symptomen verborgen hield en medicatie had genomen om de koorts te laten zakken. Met andere woorden: ze bracht haar medepassagiers moedwillig in besmettingsgevaar. Volgens de Chinese wet riskeert ze tot drie jaar opsluiting met mogelijk dwangarbeid en zelfs tot zeven jaar cel, als er “ernstige gevolgen” zijn.

Peking zet alle passagiers die uit het buitenland komen sowieso veertien dagen in quarantaine, ook reizigers met de Chinese nationaliteit.

