Vrouw vindt winnend ticket EuroMillions ter waarde van 163 miljoen euro, maar dan daagt rechtmatige eigenaar op KVE

29 juli 2019

11u57

Bron: Le Dauphiné Libéré, Le Parisien 128 Een megawinst van 163 miljoen euro, twee ‘winnaars’ en een bikkelharde juridische strijd. Het lijkt wel het scenario van een film, maar het is echt gebeurd bij onze zuiderburen. Een vrouw die per toeval het winnende ticket op de openbare weg vond, heeft een stuk van de omvangrijke geldsom kunnen claimen. En de Franse fiscus die ook een deel van de koek wilde, is eraan voor de moeite.

Dit onwaarschijnlijke verhaal start op 13 september 2011, maar kwam nu pas aan het licht nadat Le Dauphiné Libéré een recent arrest van een Parijse rechtbank onder ogen kreeg.

Die bewuste avond in 2011 levert een winnend ticket van EuroMillions maar liefst 163 miljoen euro op, de tweede grootste winst ooit in Frankrijk. Maar de winnaar speelt het lottoformulier kwijt. Een andere persoon, mevrouw D., vindt het gegeerde lotje per toeval op de openbare weg en rept zich vervolgens naar het hoofdkantoor van Française des jeux om de winst op te eisen. Maar de rechtmatige winnaar doet enkele dagen later net hetzelfde. De man geeft aan dat zijn ticket zoek is, maar kan desalniettemin bewijzen dat hij de rechtmatige eigenaar is.

Het reglement van het spelletje is nochtans duidelijk. Het winnende bedrag kan enkel overgemaakt worden aan de rechtmatige winnaar die in het bezit is van het winnende formulier. Aan die twee voorwaarden moet altijd voldaan zijn. Het antwoord van Française des jeux aan de twee betrokkenen volgt snel: probeer onderling een akkoord te vinden. En dat lukt op 5 oktober 2011. Mevrouw D. die het lot heeft gevonden, verzaakt aan haar recht om de winst op te eisen en geeft het ticket terug aan de ‘echte’ winnaar. Die laatste engageert zich om in ruil 12 miljoen euro - of 7,5 procent van het totaalbedrag - aan haar te schenken.

Het is op dat moment dat de fiscus van zich laat horen. Lottowinnaars moeten geen belasting op de gewonnen som betalen. Maar de belastingdienst beschouwt mevrouw D. niet als een winnaar. Ze heeft het geld eenvoudigweg gekregen en de fiscus eist dat ze enkele miljoenen aan belasting betaalt.

De vrouw gaat daartegen in beroep en heeft eind vorige maand gelijk gekregen van de rechtbank. De Franse overheid loopt aldus een stevig bedrag mis. Kers op de taart voor mevrouw D.: de staat is veroordeeld tot het betalen van 2.000 euro aan haar voor de gemaakt gerechtskosten. Resultaat: dit verhaal kent twee winnaars en een verliezer, de fiscus.