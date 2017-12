Vrouw vertrouwt aan echtgenoot toe dat ze verkracht is. Maar DNA-bewijs ontmaskert onverwachte dader en laat slachtoffer in shock achter Karen Van Eyken

12u26

Bron: Focus, The Independent 166 Thinkstock Illustratiebeeld Een vrouw die aan haar man vertelde dat ze ervan overtuigd was verkracht te zijn geweest na een avondje uit, ontdekte later wie haar aanvaller was. En dat was een immense schok.

Het slachtoffer was op haar eentje gaan stappen in de Britse stad Reading na een dispuut met haar echtgenoot (35). Ettelijke drankjes later doolde ze in beschonken toestand rond. Een hulpvaardig iemand belde haar echtgenoot op met de vraag of hij zijn dronken eega wilde komen oppikken in de stad.

Dat deed hij ook. Maar toen ze thuiskwamen, verkrachtte hij haar. De volgende ochtend vermoedde de vrouw dat ze was verkracht. En dat vertrouwde ze toe aan haar echtgenoot. Hij droeg haar op zijn beurt op om de politie te bellen.

Later hielden speurders hem aan nadat DNA-bewijs had aangetoond dat hij de dader was.

Tijdens het verhoor verklaarde de man dat zijn vrouw "erg dronken was, gedesoriënteerd en moeite had met praten" toen hij haar oppikte die avond in mei vorig jaar. Hij voelde de drang om zich aan haar te vergrijpen omdat ze zich van niets bewust zou zijn.

"Jij bracht haar naar huis en verkrachtte haar terwijl ze niet in staat was om ermee in te stemmen door de hoeveelheid alcohol die ze had geconsumeerd", sprak de rechter streng tijdens de rechtszaak die deze maand plaatsvond, zo meldt de Britse krant The Independent. De man werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar.

Het slachtoffer verklaarde dat ze zich verraden voelde door de persoon die ze het meest had vertrouwd. "Ze beschreef hoe ze in shock verkeerde nadat ze ontdekte dat jij de dader was", sprak de rechter. "Met als resultaat dat jouw huwelijk is gestrand."