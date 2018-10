Vrouw vertelt hoe dieven inbraken in haar wagen en erin slaagden om duurste spullen te laten liggen. En ze blijkt niet de enige die dat overkwam KVDS

29 oktober 2018

11u53 0 Een Amerikaanse vrouw heeft op Twitter het verhaal gedaan van hoe dieven inbraken in haar wagen en alleen waardeloze spullen meenamen. Onder meer de iPhone 6 en de professionele camera zagen ze over het hoofd. De tweet werd in drie dagen tijd al bijna 400.000 keer geliket en ruim 40.000 keer gedeeld. En veel mensen blijken al iets soortgelijks meegemaakt te hebben.

De jonge mama uit Pennsylvania deed haar verhaal vrijdag: “Wie het ook was die in mijn wagen heeft ingebroken en erin geslaagd is om een iPhone 6, een speaker en een professionele camera over het hoofd te zien, en in de plaats besloot om een pak oud huiswerk, 6 dollar in kwartjes en een tasje met het etiket ‘lege cadeaukaarten’ mee te nemen: beetje raar, maar oké.” Ze verbaasde zich er ook over dat ze de autostoel van haar dochter niet meenamen. Die was nochtans nieuw en 350 euro waard.

Sleutel

Katie Berg vertelt dat ze haar elektrische Nissan Leaf afgesloten had achtergelaten, maar vreest dat dieven haar sleutel hackten. “De deuren gaan automatisch vast en mijn wagen was aan het opladen”, vertelt ze op Twitter. “De politie en de buren zeiden dat de dieven al een tijdje de ronde doen.”





Haar berichtje kreeg enorm veel weerklank. Andere Twitteraars deelden al snel soortgelijke verhalen van dieven en inbrekers die de slag van hun leven gemist hadden. “Ook in mijn wagen heeft er iemand ingebroken. Hij nam een zakje chips, een luchtververser en een oude tas mee, maar liet alles van waarde liggen. Ik denk dat we bestolen zijn door dezelfde persoon”, klonk het. “Echt, ik was eigenlijk beledigd dat ik niet bestolen was door een meer competente inbreker.” (lees hieronder verder)

Whoever broke into my car managed to miss a whole ass iPhone 6, a speaker & professional camera but instead decided to take a semesters worth of old homework, $6 in quarters and a ziplock bag labeled ‘dead gift cards’ .... lol the weirdest of flexes but ok chief. momstrosity(@ kberg323) link

“Toen dieven inbraken in mijn auto, namen ze alles mee wat in mijn centrale console zat. Daarbij misten ze mijn kredietkaart en een stapeltje cash. Tot op vandaag ben ik niet 100 procent zeker of ze niet nog meer meenamen, want alles wat je zou verwachten lieten ze achter”, klinkt het ook. En: “Mijn wagen werd gestolen door joyriders, die hem in het volgende dorp weer achterlieten. Ze namen al mijn jasjes mee vanop de achterbank. Maar mijn laptop in de koffer lieten ze zitten.”