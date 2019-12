Vrouw verscheurd door tijger op Indonesische eiland Sumatra ADN

29 december 2019

16u54

Bron: ANP 0 Een 30-jarige vrouw is op het Indonesische eiland Sumatra aangevallen door een tijger, doodgebeten en verscheurd. Haar zwaar gehavende lichaam werd ontdekt bij een openbare badplek in de regio Muara Enim.

De autoriteiten gaan ervan uit dat de vrouw het slachtoffers is geworden van een van de Sumatraanse tijgers die in een nabijgelegen beschermd bosgebied leven.

Tragisch detail is dat een oom van de vrouw het dier waarschijnlijk ook was tegengekomen in een koffieveld. Hij wist de tijger met schreeuwende woorden van zich te houden en te overtuigen "elders prooi te zoeken". Volgens lokale media ontdekte de man later tot zijn grote verbijstering dat het dier daarna kennelijk zijn nicht had uitgekozen.



Met het jongste incident meegerekend zijn sinds begin november al vijf mensen doodgebeten door tijgers, de meeste op koffieplantages in het gebied. Het is niet duidelijk of het steeds dezelfde tijger is die mensen aanvalt. De Sumatraanse tijger wordt met uitsterven bedreigd.