Vrouw vermoedt dat iemand af en toe door haar ondergoedlade gaat en installeert camera. Daarop ziet ze plots haar buurman verschijnen

23 november 2018

12u46

Bron: Daily Mail 0 Een Britse vrouw die het gevoel had dat er af en toe iemand in haar huis binnendrong en door haar ondergoed ging, is er met een verborgen camera achter gekomen dat ze het zich niet inbeeldde. Toen ze de opnames bekeek, zag ze plots haar buurman in beeld verschijnen. De man moest zich daar nu voor de rechter voor verantwoorden.

Het was zo’n anderhalf jaar geleden dat Sharon Bulman (45) uit Skelton-in-Cleveland voor het eerst een onaangenaam gevoel kreeg bij haar buurman Steve Gill (49). Hij was enkele jaren eerder met zijn vrouw Karen en twee kinderen naast haar en haar man James komen wonen en de koppels waren vrij snel bevriend geraakt. Het bleek echt te klikken tussen hen. Gill knapte zelfs af en toe een klusje voor hen op en lette soms op hun dochter.

Koffie

“De eerste keer dat ik het gevoel had dat er iets niet klopte, was toen hij eens koffie kwam drinken en ik boven snel mijn loopkleding ging aantrekken om een ommetje te maken”, aldus Sharon. “Terwijl ik me omkleedde, zag ik plots beweging. Ik kon Steve nog net de trap zien aflopen. Hij vertelde me dat hij even naar boven was gegaan om ons pas gereinigde tapijt te bekijken.”





Het was het eerste van een aantal rare voorvallen. Zo dacht de kapster toen ze op een dag thuis vertrok dat ze in haar achteruitkijkspiegel iemand in haar woning zag. En haar man James zag Steve eens door het achterpoortje van hun tuin naar buiten komen. Hij vertelde toen dat hij van Sharon naar een piepende deur had moeten kijken, maar daar bleek Sharon niets van te weten.

Het werd nog vreemder toen Sharon het gevoel kreeg dat er soms iemand door haar lade met ondergoed ging. Ze liet die bewust een paar keer een beetje openstaan en merkte elke keer als ze ’s avonds thuiskwam dat ze helemaal dicht was. Toen was voor haar de maat vol.

Camera

Samen met haar man kocht ze een camera, die ze verborg in een kussen op hun slaapkamer. Het toestel werd geactiveerd door beweging en zou alles opnemen als er iemand ongewenst in huis was. Toen ze achteraf de beelden bekeken, werd hun ergste vrees bewaarheid: ze hadden inderdaad af te rekenen met een indringer. En zoals ze al vreesden, was het hun buurman. (lees hieronder verder)

Sinister moment 'trusted' neighbour is caught rummaging through mother's knicker drawer https://t.co/5B441YMR7B Daily Mail U.K.(@ DailyMailUK) link

“Het was vreselijk om hem in onze slaapkamer te zien binnenkomen”, vertelt de vrouw. “Hij sloot de gordijnen nadat hij even naar buiten gekeken had en ging vervolgens door mijn ondergoedlade. Hij deed echt alsof hij thuis was.”

Afschuw

Tot haar afschuw zag ze vervolgens hoe hij een video opende op zijn smartphone. Daarop was ze te zien terwijl ze met iemand aan het praten was. Het filmpje was duidelijk stiekem opgenomen. Vervolgens verrichtte hij een seksuele handeling met een van haar panty’s.

De man bleek binnen te kunnen met een sleutel die hij had laten bijmaken toen hij eens op het huis van het gezin had gelet, toen ze met vakantie waren. Ook de berichtjes die hij Sharon soms stuurde om te vragen wanneer ze thuis zou zijn, kregen plots een heel andere dimensie. “Op het moment zelf zocht ik er niet veel achter en dacht ik dat hij gewoon vriendelijk was. Maar vermoedelijk wilde hij gewoon weten hoeveel tijd hij nog had om ongestoord zijn gang te kunnen gaan.”

Gill moest zich nu voor de rechter verantwoorden en de trucker pleitte schuldig aan inbraak en stalking. Omdat hij nooit eerder in aanraking kwam met het gerecht, kwam hij ervan af met een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden. Hij moet zich wel laten behandelen voor zijn probleem en 150 uur gemeenschapsdienst uitvoeren. En hij mag niet meer in de buurt komen van Sharon. Dat betekent vermoedelijk dat hij zijn huis zal moeten verkopen.

Griezelig

“Steve heeft ons vertrouwen op de ergst mogelijke manier beschadigd”, aldus nog Sharon. “Dit is heel griezelig en verontrustend. Veel mensen doen een beroep op een vriendelijke buur als ze hulp nodig hebben. Maar je verwacht nooit dat iemand zoiets vreselijks doet.”

Door het voorval voelt ze zich naar eigen zeggen “vies en ontgoocheld”. “Ik dacht dat hij een vriend was en dat ik hem kon vertrouwen. Dat was duidelijk niet zo. Ik wil niet meer in mijn slaapkamer komen en heb slaapproblemen. Ik wil ook mijn ondergoed wegdoen, want wie weet wat hij er allemaal mee heeft uitgespookt”, zegt ze nog.

De vrouw van Steve Gill blijft intussen achter haar man staan. Ze woonde het proces bij en was een van de mensen die een brief schreef naar de rechter om haar man te steunen.