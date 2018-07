Vrouw vermoedt dat echtgenoot haar bedriegt. Maar waarheid blijkt nog veel schokkender Karen Van Eyken

16 juli 2018

11u40

Bron: HuffingtonPost.de, The Mirror 4 Voor de 21-jarige Mollie Clarke uit Noord-Ierland veranderde een sluimerend vermoeden over de ontrouw van haar man in een ware nachtmerrie. Vermits haar echtgenoot altijd angstvallig zijn gsm bij zich hield, dacht ze dat hij haar bedroog. Maar het was veel erger.

In een onbewaakt moment kon Molly uit de stad Coleraine de mobiele telefoon van haar man, Richard Cooper (26), nader inspecteren. Ze vond verontrustende videobeelden van een zeer jong meisje op het toilet. Ze ging er onmiddellijk mee naar de politie.

"Ik was helemaal niet voorbereid op wat ik zou te zien krijgen. Het was het verschrikkelijkste moment van mijn leven", zei Molly. "Ik voelde me lichamelijk ziek, ik dacht dat ik moest overgeven."

Blijkbaar had haar man die in een filiaal van fastfoodketen KFC werkte, zijn gsm aan een vuilnisemmer bevestigd om vrouwelijke gasten heimelijk te filmen. Sommige meisjes waren zelfs niet ouder dan 5 jaar. Maar hij had bovendien in het geniep eveneens beelden van zijn vrouw gemaakt terwijl ze op het toilet zat.

Richard Cooper werd veroordeeld voor voyeurisme maar moest niet naar de gevangenis. Hij kreeg twee jaar voorwaardelijk nadat hij schuld had bekend voor de rechtbank. Voor zijn ex-vrouw Molly is dat een schande. "Hij vormt een gevaar voor de maatschappij", aldus de jonge vrouw. "We wonen in dezelfde stad en ik doe mijn best om hem te ontwijken."

Wanneer Molly terugkijkt op de hele zaak, blijkt dat ze altijd twijfels heeft gehad over haar ondertussen ex-man. "In de auto op weg naar mijn bruiloft zei mijn vader: 'Het is nog niet te laat om terug te keren'. "Had ik maar naar mijn buikgevoel geluisterd."