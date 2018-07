Vrouw verliest negen familieleden bij bootongeluk in VS: "Enkel mijn neefje leeft nog" Redactie

21 juli 2018

04u25

Bron: AD 0 Bij het ongeluk met de amfibierondvaartboot in de VS, waarbij donderdag zeventien mensen om het leven kwamen, heeft een vrouw negen familieleden verloren, onder wie haar kinderen en echtgenoot. Zij en haar neefje zijn de enige twee overlevenden van de familie aan boord van de gekapseisde en gezonken boot op het Table Rock-meer in de Amerikaanse staat Missouri.

"Ik ben al mijn kinderen kwijt, mijn man, mijn zwager, mijn schoonvader, mijn oom, mijn schoonzus en mijn neef. Ik ben zelf oké, maar dit is echt enorm zwaar", zei Tia Coleman telefonisch vanuit haar ziekenhuisbed in Branson aan televisiezender Fox 59.

"Reddingsvest niet nodig"

Coleman deelde ook mee dat de kapitein van de boot had gezegd dat het niet nodig was om de aan boord beschikbare reddingsvesten aan te doen. "Maak je geen zorgen, die heb je niet nodig", zei hij. "Dus niemand deed dat en toen het nodig was, was het te laat. Veel mensen zouden gespaard gebleven kunnen zijn", aldus Coleman.

De kapitein van de boot is een van de veertien overlevenden, waarvan er zeven gewond raakten. Eén gewonde is er erg aan toe.