Vrouw verliest job nadat ze deze twee woorden had gezegd Karen Van Eyken

11u57

Bron: News.com.au 10 Thinkstock Tijdens haar shift in een Chinees restaurant in Sydney stelde de baas van Winnie een eenvoudige vraag via de walkietalkie. Haar antwoord betekende meteen haar ontslag.

De Taiwanese vrouw, alleen bekend als Winnie, claimt dat ze is ontslagen door haar baas omdat ze een standpunt had ingenomen dat hem niet zinde.

Volgens een bericht op Facebook, dat werd opgepikt door Chinese media nadat het viraal was gegaan, klopte Winnie een avondshift in het restaurant toen het incident plaatsvond.

"Het was op dat moment niet erg druk in het restaurant toen de chef me opriep via de walkietalkie", schreef ze. "Winnie, Winnie, mag ik je wat vragen? zei hij volgens haar . "Behoort Taiwan tot China?"

Ze antwoordde meteen: "Absoluut niet." Twintig minuten later werd haar gevraagd om naar huis te gaan en de volgende dag niet meer terug aan het werk te gaan.

In haar Facebookpost verklaarde Winnie dat ze "niet eens over het antwoord had nagedacht". "Persoonlijk wil ik zo neutraal mogelijk blijven wanneer het gaat over de gespannen relatie tussen China en Taiwan", schreef ze. "Ik was stomverbaasd en sprakeloos."

Toen Australische media het restaurant contacteerden, zei een medewerker dat hij op de hoogte was van het verhaal maar de details onvoldoende kende.

Geen alleenstaand geval

Op Facebook reageerden mensen met verhalen over soortgelijke incidenten. Een Taiwanese man herinnerde zich dat hij twee jaar geleden in een grote (Chinese) feestzaal in Australië ging werken, waar de manager hem vroeg of hij de 'hereniging' steunde.

"Ik antwoordde, 'Taiwan is erg democratisch, we moeten de mensen in Taiwan respecteren'", schreef Yangson Tsai. "Ik heb er daarna niet meer gewerkt. Ik zou willen vragen, als Chinezen zo patriottisch zijn, waarom gaan ze dan niet terug? Waarom willen ze per se in Australië blijven? Waarom studeren ze in het buitenland om zeker niet te moeten terugkeren naar China?"

Op Chinese sociale media leken velen het ontslag te steunen. "Het antwoord moet" ja "zijn," schreef Wai Man Sung op Weibo.

Zhao Weicheng zei dat hij als werkgever hetzelfde zou hebben gedaan, omdat de meerderheid van zijn personeel van Chinese afkomst is. "Je hebt de keuze om die persoon te ontslaan ofwel aan boord te houden met als risico dat hij of zij de rest van het team beïnvloedt", klonk het.

De Volksrepubliek beschouwt Taiwan als een afvallige provincie. Vorig jaar nog hebben Australische universiteitsprofessoren hun bezorgdheid geuit over het feit dat ze in toenemende mate verbaal worden aangevallen door Chinese studenten omdat ze lessen zouden hebben gegeven die in tegenspraak zijn met de heersende Chinese ideologie.

Meer over Winnie

Taiwan

China