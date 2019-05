Vrouw verlamde Fransman klaagt schoonouders aan voor video op sociale media ses

21 mei 2019

14u40

Bron: le parisien 0 De vrouw van de verlamde Vincent Lambert heeft een klacht ingediend tegen haar schoonouders. Ze is absoluut niet gediend van een filmpje van haar man in zijn ziekenhuisbed dat circuleert op sociale media. De ouders van de man zouden de video zelf opgenomen hebben zonder haar toestemming.

Vincent Lambert raakte in 2008 verlamd na een motorongeval. Hij verkeert sindsdien in een uitzichtloze vegatieve toestand. Zijn lot is de inzet van een juridische strijd tussen zijn ouders enerzijds en zijn vrouw anderzijds.

Gisteren raakte het nieuws bekend dat de behandelende dokters zijn behandeling zouden stoppen. Ze zouden de voeding en hydratatie beëindigen, waardoor hij na enkele dagen zou sterven. Maar nog diezelfde dag besliste de Franse rechtbank dat de behandeling heropgestart moest worden.

En ook vandaag gaat de saga door. Rachel Lambert, de vrouw van Vincent, heeft aangekondigd klacht in te dienen tegen de ouders van Vincent die zonder haar medeweten een video van hem opnamen en op het internet verspreidden. Ook andere mensen die de video deelden, riskeren een aanklacht.

“Maak je geen zorgen, we laten je niet in de steek”

Rachel Lambert is aangesteld als voogd van haar eigen man. Mensen die beeldmateriaal van hem willen maken en verspreiden, moeten haar toestemming hebben. Dat zouden de ouders van Vincent niet gedaan hebben. Gisteren circuleerde er een video waarin Vincent op zijn zij ligt terwijl zijn moeder hem toespreekt: “Maak je geen zorgen, we laten je niet in de steek”. Daarna strijkt ze over zijn gezicht.

“Deze video schendt de intimiteit van de man, van het echtpaar, van het gezin. Realiseren jullie zich dat wel?”, reageert de advocaat van de vrouw. “Wie van jullie zou het fijn vinden dat zo’n video van jullie zelf verspreid zou worden op sociale media?” De advocaat benadrukt dat de klacht enkel betrekking heeft op de mensen die de video gemaakt hebben en diegenen die hem verspreid hebben.