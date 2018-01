Vrouw verkoopt baby om vliegtuigticket te kopen en krijgt vier jaar cel

29 januari 2018

Een 28-jarige vrouw uit Oezbekistan is vandaag door een rechtbank in Sint-Petersburg tot vier jaar cel veroordeeld. Zij had haar pasgeboren baby voor 166 euro verkocht en dat geld prompt gebruikt om een vliegtuigticket te kopen.