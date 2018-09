Vrouw verdronken tijdens doop in zee Redactie

14 september 2018

14u42

Bron: ANP 0 Een vrouw is verdronken tijdens een doopplechtigheid in de zee bij Zuid-Afrika. Tijdens de ceremonie werd ze gegrepen door een onderstroom.

De Zuid-Afrikaanse reddingsbrigade ging nog de zee op, maar de reddingsboot Miracle kon niets meer voor de vrouw betekenen. Een kilometer verderop werd haar stoffelijk overschot gevonden.

Een man die bij haar was tijdens de doop, werd ook gegrepen door het water. Hij wordt nog vermist. Het incident gebeurde bij Sezela, aan de oostkant van Zuid-Afrika.

In maart kwamen drie mensen om het leven tijdens een doop in zee bij Kaapstad. Twee mensen raakten in de problemen, een derde stierf toen hij probeerde ze te helpen.