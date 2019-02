Vrouw verbergt lichaam van haar moeder 44 dagen lang in huis IB

16 februari 2019

00u15

Bron: Bristol Herald Courier, New Zealand Herald 0 Een vrouw uit de Amerikaanse staat Virginia is beschuldigd van het verbergen van een lijk nadat ze het lichaam van haar plots gestorven moeder vierenveertig dagen lang in huis verborg.

De 55-jarige Jo-Whitney Outland uit Bristol in Virginia verborg het lichaam van haar moeder, de 78-jarige Rosemary Outland, onder 54 dekens in hun huis in het zuidwesten van Virginia. Dat meldt de politie van Bristol.

A Bristol,VA woman (55-year-old Jo-Whitney Outland) is now charged after a decomposing body was discovered inside her home covered in blankets and surrounded by air fresheners. Details in a live report on @WJHL11 at noon pic.twitter.com/o6isVnfLjG Jordan Moore WJHL(@ JordanWJHL) link

Uit een door Outland geschreven brief zou volgens de politie blijken dat haar moeder al op 29 december was gestorven en dat de vrouw haar lichaam daarna bedekte met dekens nadat het haar niet gelukt was om haar via hartmassage in leven te houden. Nadat de vrouw haar moeder bedekt had, sloot ze de deur af met een hangslot en weigerde ze familieleden binnen te laten. De vrouw gebruikte in de daaropvolgende periode maar liefst 66 geurverfrissers om de stank van het ontbindende lichaam, waar ze ’s nachts naast sliep, te onderdrukken.

Ontbinding, mummificatie en verval

Het lichaam werd uiteindelijk gevonden nadat een neefje door een raam naar binnen was geklommen. Volgens de lokale krant, de Bristal Herald Courier, vertoonde het lichaam tekenen van ontbinding, mummificatie en verval. “Ik heb veel zaken rond overleden personen gehad, maar dit is de meest bizarre ooit”, zegt sergeant Steve Crawford van de politie van Bristol. 44 dagen in een huis met een overleden persoon – ze had moeten weten dat ze de ambulance had moeten bellen”, aldus een ongelovige Crawford.

Natuurlijk overlijden

Volgens de politie is Rosamund Outland een natuurlijke dood gestorven - al moet een lijkschouwing daar nog definitief uitsluitsel over geven. Haar dochter werd afgelopen dinsdag gearresteerd en beschuldigd van het verbergen van een lichaam. De vrouw verklaarde aan de politie dat ze bang was zelf opgepakt te worden als ze de politie zou hebben geschakeld. De vrouw werd inmiddels vrijgelaten en moet op 28 februari voorkomen.

De vrouw kan op basis van de wet in Virginia een gevangenisstraf van minstens een jaar, maar minder dan vijf jaar verwachten en een boete van maximaal 2.500 dollar.

TONIGHT AT 6: You've heard from police, and have seen 55-year-old Jo-Whitney Outland's mugshot.



Tonight at 6- Outland explains in her own words why she concealed her mother's body inside this Bristol, VA home with 40+ blankets and 60+ air fresheners since late December. @WJHL11 pic.twitter.com/Qvh23Jv0Mc Jordan Moore WJHL(@ JordanWJHL) link