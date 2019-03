Vrouw van vermiste Interpol-baas: “Zijn arrestatie is politiek gemotiveerd” kv

28 maart 2019

23u49

Bron: Reuters 0 De vrouw van Meng Hongwei, de voormalige voorzitter van Interpol, zegt dat de arrestatie van haar man door de Chinese autoriteiten “politiek gemotiveerd” is. Volgens China heeft Hongwei steekpenningen aangenomen, maar dat is niet waar, zegt Hongweis vrouw.

De 64-jarige Meng werd eind september 2018 aangehouden toen hij vanuit Frankrijk naar zijn vaderland vloog. China zal de man vervolgen omdat hij “gigantische” hoeveelheden aan overheidsmiddelen verbrast had, zijn macht had misbruikt en geen gevolg wilde geven aan beslissingen van de Chinese Communistische Partij, zo deelde de Chinese anticorruptiewaakhond woensdag mee. De Centrale Commissie voor Disciplinaire Inspectie (CCDI) van de Communistische Partij zegt dat Meng Hongwei zwaar gestraft moet worden.

“Uit het persbericht blijkt duidelijk de politieke aard van de zaak van Mr. Meng, zonder dat er wordt ingegaan op de thema’s aangaande de fundamentele mensenrechten van onze familie”, reageert zijn echtgenote Grace Meng vanuit Lyon. Volgens de vrouw weigert de CCDI informatie te verschaffen over Mengs verblijfplaats of toestand. “In de plaats daarvan maakt de CCDI enkel vage, algemene, onbewezen beweringen”, zegt ze. “De Chinese autoriteiten hebben geen echte aanklachten geformuleerd of het zogezegde bewijs geproduceerd.”

Meng Hongwei is een voormalige Chinese minister. Hij werd in november 2016 verkozen tot voorzitter van Interpol. Het was zijn echtgenote die eind september zijn verdwijning signaleerde aan de Franse autoriteiten. De 64-jarige man woont in Lyon met zijn vrouw en kinderen. Enkele dagen na zijn verdwijning deelde Interpol mee dat Meng Hongwei abrupt ontslag had genomen.