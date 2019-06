Vrouw van Venezolaanse oppositieleider Leopoldo Lopez vlucht naar Spanje TT

04 juni 2019

20u24

Bron: Belga 0 De vrouw en de dochter van Leopoldo Lopez, de Venezolaanse oppositieleider die in Caracas naar de Spaanse ambassade was gevlucht, zijn in Madrid aangekomen. Dat melden de Spaanse media en is bevestigd door de Spaanse regering.

In een mededeling bevestigt de Spaanse regering "de komst van Spanje van Lilian Tintori en haar jongste dochter, die beslist hebben om gebruik te maken van hun bewegingsvrijheid om naar Madrid te komen, na het verlaten van de Spaanse ambassade in Venezuela". Tintori en haar eenjarige dochter bevinden zich in "perfecte gezondheid", zo meldt de Spaanse regering nog.

Lilian Tintori is een mensenrechtenactiviste en is de vrouw van Leopoldo Lopez, de oprichter van de Venezolaanse oppositiepartij Voluntad Popular. In 2014 werd Lopez veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar wegens aanzetten tot geweld, later werd zijn celstraf omgezet in huisarrest.

In het kader van de machtsstrijd in Venezuela, werd Lopez op 30 april uit zijn huisarrest bevrijd door soldaten die naar de oppositie waren overgelopen. Hij was daarna in een videoboodschap te zien aan de zijde van de zelfverklaarde interim-president Juan Guaido, die president Nicolas Maduro van de macht probeert te verdrijven. Om te voorkomen dat hij opnieuw zou worden opgepakt, vluchtte Lopez daarna samen met zijn vrouw en dochter naar de Spaanse ambassade.

Lopez kan de Spaanse ambassade niet verlaten, omdat de Venezolaanse regering een arrestatiebevel tegen hem heeft uitgeschreven.

